El encuentro se disputará el próximo lunes 23 de febrero a las 21:00 horas (horario peninsular) en el Estadio de Mendizorroza, en Vitoria-Gasteiz. Los aficionados podrán seguir el choque en directo a través de los canales Movistar La Liga y DAZN La Liga, además de las plataformas digitales habituales.

En el apartado deportivo, el técnico local, Eduardo Coudet, cuenta con la buena noticia de recuperar a efectivos como Jonny Castro y Benavídez, lo que le permite disponer de casi toda su plantilla.

Por el contrario, el Girona de Míchel llega mermado por las bajas, destacando las ausencias por lesión de larga duración de jugadores como Portu y Van de Beek. En el precedente de la primera vuelta, el conjunto catalán se llevó la victoria por la mínima (1-0), un resultado que el Alavés intentará vengar apoyado por el empuje de su afición en un estadio que se espera presente una gran entrada.