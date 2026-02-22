El partido se disputará este domingo 22 de febrero a las 16:15 horas (horario peninsular) en el Spotify Camp Nou. Los aficionados podrán seguir la transmisión en directo a través de DAZN y Movistar La Liga.

En el apartado deportivo, el equipo de Hansi Flick llega marcado por la necesidad de reaccionar tras caer ante el Girona. Aunque mantiene las bajas de larga duración de Gavi y Christensen, la gran noticia podría ser el regreso de Pedri, quien ya entrena con el grupo.

Por su parte, el Levante aterriza en la ciudad condal en una situación crítica, ocupando la 19ª posición con solo 18 puntos. En el partido de ida, el Barça sufrió para llevarse los tres puntos con una remontada (2-3) en el Ciutat de València, lo que sirve de aviso para no subestimar a un rival que se juega la permanencia.