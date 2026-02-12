Anteriormente a esos dos tropiezos sufridos, ganó de forma ajustada al Dubai Basketball en el Palau Blaugrana (91-89) y al ASVEL Lyon Villeurbanne a domicilio (91-98). Por lo tanto, quiere volver a ganar en el Palau Blaugrana en la Euroliga.

Este pasado fin de semana tuvo que trabajar para ganar al Básquet Girona en el Palau Blaugrana, en Liga Endesa (97-92). Había perdido de manera consecutiva contra el CB Canarias (82-89) y contra el UCAM Murcia (84-83), por lo que poco a poco sale de su bache.

Kevin Punter es la gran ausencia debido a su lesión y habrá que ver si llega a la Copa del Rey. El Barça Basket ocupa la cuarta posición de la clasificación en la Euroliga, con 17 victorias y 10 derrotas.