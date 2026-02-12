45'+2' (4-0) ¡¡¡Vaya derechazo se ha sacado de la manga Julián Álvarez para marcar el cuarto antes del descanso!!! Otra vez una jugada calcada a la que tanto resultado le está dando al Atlético de Madrid en esta primera parte. Internada de Giuliano por la banda, recibe Lookman quien cede a 'La Araña', para que desde la frontal del área quitara las telarañas de la portería de Joan García. Goleada en el Metropolitano.