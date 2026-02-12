Las claves del Atlético - FC Barcelona:
-
Atlético de Madrid - Barcelona, en directo |Por milímetros no valió el gol de Cubarsí
66' (4-0) Seis minutos después de que Pau Cubarsí marcara el gol que recortaba distancias en el partido, el VAR lo anuló por fuera de juego. Así fue la posición antirreglamentaria del central del Barça.
El fuera de juego de Cubarsí.— Teledeporte (@teledeporte) February 12, 2026
La revisión del tanto duró más de seis minutos. #LaCopaRTVE
📺 EN DIRECTO en @la1_tve y https://t.co/Oyalx5wSBC https://t.co/AqbPc5BCys pic.twitter.com/eeBw8gymdh
-
Atlético de Madrid - Barcelona, en directo |No cambia el guion del partido
63' (4-0) No está preciso el Barça, que anda siempre al límite de la pérdida cuando el Atlético decide ir a presionar.
-
Atlético de Madrid - Barcelona, en directo |Metió la manopla Joan García para evitar el gol
61' (4-0) Atento para sacar la manopla y desviar un peligroso envío de Ruggeri que se envenenó tras rozar en Eric García.
-
Atlético de Madrid - Barcelona, en directo |¡¡No sube el gol al marcador!!
59' (4-0) No vale el tanto del Barcelona tras más de cinco minutos de revisión en el VAR. Señalan fuera de juego.
-
Atlético de Madrid - Barcelona, en directo |Se revisa el gol
55' (4-1) Tensión en el Metropolitano porque desde el VAR revisan el tanto de Cubarsí por un posible fuera de juego.
-
Atlético de Madrid - Barcelona, en directo |¡¡Goool de Pau Cubarsí!!
52' (4-1) ¡¡Recorta distancias en el marcador Pau Cubarsí!! Jugada ensayada que en una falta que botó Lamine Yamal y cedió a Fermín para que tirase desde la frontal del área, pero el balón se quedó muerto en el corazón del área y el central del Barça termina marcando el primer gol para su equipo.
-
Atlético de Madrid - Barcelona, en directo |Amarilla para Giuliano Simeone
49' (4-0) Amonesta Martínez Munuera al argentino por haber cometido una dura entrada sobre Balde, quien se duele sobre el terreno de juego.
-
Atlético de Madrid - Barcelona, en directo |Paradón de Musso al disparo de Fermín
47' (4-0) ¡¡Ha tenido en sus botas Fermín López el primer gol para su equipo!! Buena jugada de ataque del Barça que terminó con el remate del mediapunta al centro de Ferran Torres, pero el balón fue repelido por Musso tras hacer una buena intervención.
-
Atlético de Madrid - Barcelona, en directo |¡¡Coomienzaa la segunda parte!!
46' (4-0) ¡¡Ya rueda el balón en la segunda parte!! No hay cambios en ninguno de los dos equipos.
-
Atlético de Madrid - Barcelona, en directo |Un sueño y una pesadilla
Todo empezó con un regalo de Joan García pero el resto fue todo mérito de los del Cholo, que no regalaron ni medio centímetro en defensa y tiraron contragolpes cargados de velocidad y criterio. Con ellos destrózo a un Barça irreconocible.
-
Atlético de Madrid - Barcelona, en directo |¡¡Descanso en el Metropolitano!!
45'+4' (4-0) ¡¡Finaaaaal de la primera parte en el Metropolitano!! Solo ha aparecido un equipo en estos 45 minutos. El Atlético de Madrid golea al Barça, al vigente campeón, y está dando (momentáneamente) un golpe encima de la mesa para estar en la final.
-
Atlético de Madrid - Barcelona, en directo |¡¡Qué golazo ha marcado Julián Álvarez!!
45'+2' (4-0) ¡¡¡Vaya derechazo se ha sacado de la manga Julián Álvarez para marcar el cuarto antes del descanso!!! Otra vez una jugada calcada a la que tanto resultado le está dando al Atlético de Madrid en esta primera parte. Internada de Giuliano por la banda, recibe Lookman quien cede a 'La Araña', para que desde la frontal del área quitara las telarañas de la portería de Joan García. Goleada en el Metropolitano.
-
Atlético de Madrid - Barcelona, en directo |Tres minutos de añadido
45' (3-0) Ya se han cumplido los 45 minutos reglamentarios correspondientes a la primera mitad, aunque levanta el cuarto árbitro el cartelón mostrando 3 minutos de añadido.
-
Atlético de Madrid - Barcelona, en directo |¡¡Paradón de Musso al disparo de Fermín!!
43' (3-0) Intenta recortar distancias el Barça antes del descanso. Gran pase filtrado de Koundé por dentro para Fermín, que no salva la salida de Musso en el mano a mano.
-
Atlético de Madrid - Barcelona, en directo |Detiene Musso el disparo de Ferran
39' (3-0) Larga posesión del Barça que termina con la asistencia de Lamine a Ferran, pero el disparo de 'El Tiburón' se fue directo a las manos de Juan Musso. Está muy bien plantado el Atlético de Madrid en el terreno de juego.
-
Atlético de Madrid - Barcelona, en directo |¡¡Mueve el banquillo Hansi Flick!!
37' (3-0) No ha terminado la primera parte y Hansi Flick ya ha realizado el primer cambio del partido: se ha ido Marc Casadó y ha entrado Lewandowski.
-
Atlético de Madrid - Barcelona, en directo |¡¡La ha tenido Eric García!!
36' (3-0) Ganó un balón dividido en la frontal pero su volea posterior se fue a las nubes.
-
Atlético de Madrid - Barcelona, en directo |¡¡¡Golaazooo de Lookman!!!
33' (3-0) ¡¡Cae el tercero en el Metropolitano!! Otro contragolpe de libro del Atlético. De nuevo por banda derecha, dobla Giuliano y lo ve Griezmann, este la pone atrás rasa para Julián, que cede para la llegada de Lookman. No falla y su disparo con el interior cruzado supera a Joan García. Se hunde el Barça, el Atlético le está pasando por encima.
-
Atlético de Madrid - Barcelona, en directo |¡¡Perdona Griezmann el 3-0!!
30' (2-0) Está sufriendo mucho el Barça atrás, sobre todo por el costado de Giuliano Simeone, quien le dio un pase de la muerte a Griezmann, pero el remate del francés se marchó alto. Ocasión muy clara.
-
Atlético de Madrid - Barcelona, en directo |Se ha jugado la expulsión Casadó
26' (2-0) Pérdida de Lamine Yamal y Giuliano armó el contraataque, pero el argentino fue objeto de una entrada por detrás de Marc Casadó, quien ve la tarjeta amarilla. Salió todo el banquillo del Atlético de Madrid para pedir la roja, aunque no lo consideró así Martínez Munuera.