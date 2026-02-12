Las claves del Atlético 4-0 FC Barcelona:
- El Atlético de Madrid humilla al Barça en el Metropolitano y pone pie y medio en la final de la Copa del Rey
Atlético de Madrid - Barcelona, Copa del Rey|Gracias por habernos acompañado
Atlético de Madrid - Barcelona, en directo |La crónica del partido
No se recuerda una humillación igual al Barça de Hansi Flick en tan sólo 45 minutos. También hay que tirar de hemeroteca para ver a un Atlético de Madrid tan superior a un rival de primera fila en una primera parte.
Atlético de Madrid - Barcelona, en directo |¡¡Finaaaal del partido!!
90'+10' (4-0) ¡¡No hay tiempo para más!! Final en el Metropolitano. Goleada histórica del Atlético de Madrid ante el vigente campeón de la Copa del Rey. No obstante, la eliminatoria no está decidida: aún falta la vuelta en el Camp Nou.
Atlético de Madrid - Barcelona, en directo |Simeone quiere la manita
90'+7' (4-0) Presiona muy arriba el Atlético de Madrid y la afición alienta a sus jugadores en busca de la manita y poder sentenciar así la eliminatoria.
Atlético de Madrid - Barcelona, en directo |Ocasión clarísima para Ferran Torres
90'+3' (4-0) Cabezazo del 'Tiburón' en el segundo palo en un córner, pero el balón se le fue cerca del palo.
Atlético de Madrid - Barcelona, en directo |Diez minutos de añadido
90'+1' (4-0) Se añaden diez minutos en el Metropolitano después de la larga revisión del VAR, los cambios y la expulsión de Eric García.
Atlético de Madrid - Barcelona, en directo |¡¡Ha tenido el 5-0 Sorloth!!
90' (4-0) Centro raso perfecto para la llegada del noruego, que se lanzó con todo para el remate, pero no pudo encontrar portería. Clave Koundé para entorpecerle.
Atlético de Madrid - Barcelona, en directo |¡¡Expulsado Eric García!!
85' (4-0) ¡¡Se queda con 10 el FC Barcelona!! Acudió Martínez Munuera al monitor a revisar la acción y terminó cambiando el color de la cartulina. Se le complica la eliminatoria al Barça.
Atlético de Madrid - Barcelona, en directo |¡¡Piden los rojiblancos la expulsión de Eric García!!
83' (4-0) Entrada muy dura del central del Barça sobre Álex Baena, que sigue tendido en el terreno de juego dolorido. Martínez Munuera amonestó con la amarilla a Eric García, aunque el banquillo del Atlético de Madrid salió al terreno de juego pidiendo la roja.
Atlético de Madrid - Barcelona, en directo |Amarilla para Baena
80' (4-0) El jugador del Atlético de Madrid ha sido amonestado por un agarrón a De Jong y evitar el intento de transición rápida azulgrana.
Atlético de Madrid - Barcelona, en directo |Doble cambio en el conjunto azulgrana
77' (4-0) Mueve otra vez el banquillo Hansi Flick: se marchan Pau Cubarsí y Balde, en sus lugares entran Araujo y Cancelo.
Atlético de Madrid - Barcelona, en directo |Muy imprecisos los azulgranas
72' (4-0) Se le fue el control a Alejandro Balde y desperdició una ocasión de peligro del Barça. De momento, todo le sale al Atlético de Madrid.
Atlético de Madrid - Barcelona, en directo |Doble cambio en el conjunto rojiblanco
68' (4-0) Mueve el banquillo Simeone metiendo más pólvora en el partido: han entrado Baena y Sorloth, se han marchado Julián Álvarez y Griezmann.
Atlético de Madrid - Barcelona, en directo |Por milímetros no valió el gol de Cubarsí
66' (4-0) Seis minutos después de que Pau Cubarsí marcara el gol que recortaba distancias en el partido, el VAR lo anuló por fuera de juego. Así fue la posición antirreglamentaria del central del Barça.
Atlético de Madrid - Barcelona, en directo |No cambia el guion del partido
63' (4-0) No está preciso el Barça, que anda siempre al límite de la pérdida cuando el Atlético decide ir a presionar.
Atlético de Madrid - Barcelona, en directo |Metió la manopla Joan García para evitar el gol
61' (4-0) Atento para sacar la manopla y desviar un peligroso envío de Ruggeri que se envenenó tras rozar en Eric García.
Atlético de Madrid - Barcelona, en directo |¡¡No sube el gol al marcador!!
59' (4-0) No vale el tanto del Barcelona tras más de cinco minutos de revisión en el VAR. Señalan fuera de juego.
Atlético de Madrid - Barcelona, en directo |Se revisa el gol
55' (4-1) Tensión en el Metropolitano porque desde el VAR revisan el tanto de Cubarsí por un posible fuera de juego.
-
Atlético de Madrid - Barcelona, en directo |¡¡Goool de Pau Cubarsí!!
52' (4-1) ¡¡Recorta distancias en el marcador Pau Cubarsí!! Jugada ensayada que en una falta que botó Lamine Yamal y cedió a Fermín para que tirase desde la frontal del área, pero el balón se quedó muerto en el corazón del área y el central del Barça termina marcando el primer gol para su equipo.
Atlético de Madrid - Barcelona, en directo |Amarilla para Giuliano Simeone
49' (4-0) Amonesta Martínez Munuera al argentino por haber cometido una dura entrada sobre Balde, quien se duele sobre el terreno de juego.