Llega Sportyfeel, la nueva marca de suplementación deportiva de Lidl con precios desde 1,25€: creatina, proteína y mucho más

España se ha subido al tren de la suplementación deportiva. Lo que hace unos años era una moda propia de clientes de gimnasio y deportistas de élite, ahora está más en el día a día que nunca. Y es que usado correctamente, este tipo 'alimentación' puede ser el apoyo que todo organismo necesita para su batalla diaria, la cual debe incluir su dosis de ejercicio físico. Y qué mejor que confiar en Lidl para ello.

Por ello, la marca alemana de supermercados ha dado un paso más en su innovación y en su unión con el deporte, y ha buscado su propio hueco en el universo de la suplementación deportiva. De esta forma ha nacido Sportyfeel, la nueva línea de la compañía que llega con el objetivo de revolucionar el mercado combinando alta calidad y bajos precios.

Y es que Lidl no abandona su seña de identidad sea el campo que sea. Por eso, confiando en su fórmula, se lanza a un entorno que no para de crecer tal y como indican los expertos. Según datos de la FIAB (Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas), el consumo de suplementos deportivos en España ha aumentado un 175% en el último año, lo que refleja un creciente interés social por la forma física que afecta a todas las edades.

Este estudio también indica que más del 75% de la población ha optado por el consumo de algún suplemento como ayuda para la práctica deportiva, siendo las más populares las proteínas y recuperadores, motivados por una mejora del rendimiento, de la salud y del aspecto físico. Y qué mejor momento para lanzarse en esta nueva aventura que enero, el inicio del año deportivo para muchas personas.

Pero lo que esos individuos no saben es que la suplementación deportiva también puede ser considerada como ayudas ergonómicas. El Instituto Internacional de Ciencias Deportivas las define como los componentes, técnicas y herramientas que se utilizan en el mundo del deporte para mejorar el rendimiento físico y aumentar la capacidad de recuperación del cuerpo.

La llegada de Sportyfeel

Estas ayudas pueden obtenerse a través de la alimentación y del entrenamiento, pero también a través de suplementos nutricionales, entre otros. En este sentido, algunas de las opciones más populares son la creatina y las proteínas. Estas sustancias aportan al cuerpo un empujón extra de nutrientes para evitar deficiencias, además de mejorar el sistema inmune y la salud digestiva o prevenir lesiones.

Todos estos productos se encuentran dentro de la nueva gama de suplementación deportiva de Lidl, Sportyfeel, la cual cuenta con el sello de expertos como Pedro Roque y Sara Herena. "La suplementación sirve para complementar la alimentación, no para sustituirla, por eso siempre recomiendo empezar por una base de una alimentación saludable. Lo ideal es comenzar con productos sencillos y bien elegidos, sin excesos ni modas, entendiendo para qué sirve cada suplemento y adaptándolo a las necesidades reales de cada persona".

Ellos son técnicos especialistas en nutrición deportiva, suplementación y ayudas ergogénicas y aportan a Lidl y a este proyecto su criterio profesional. Una nueva misión que tiene como reto llevar a los consumidores un amplio abanico de productos de suplementación deportiva de gran calidad a precios muy competitivos. Y es que sus productos estarán en tienda desde 1,25 euros.

"Integrar los suplementos en la rutina de entrenamiento es tan sencillo como entender cuándo y para qué los necesitas. Hay suplementos que se toman a diario y otros que tienen más sentido antes o después del entrenamiento. Cuando conoces su utilidad y sabes el momento adecuado tomarlos y lo adaptas a tu horario, la suplementación deja de ser algo complicado y se convierte en una ayuda real y fácil de mantener", explica Pedro Roque.

Creatina monohidrato: este compuesto orgánico es clave, ya que juega un rol en la generación de energía en general . Aunque el cuerpo la produce de forma natural, lo hace en cantidades muy pequeñas, por lo que para alcanzar los niveles asociados a mejoras de rendimiento suele ser necesario un aporte externo de entre 3 y 5 gramos diarios . Puede tomarse antes, después o durante el entrenamiento.





Proteína whey: extraída a partir del suero de la leche, la proteína whey sirve para construir y mantener la masa muscular , acelerar la recuperación después del ejercicio y ofrecer al cuerpo aminoácidos esenciales para la salud ósea y el sistema inmune. Ofrece una textura cremosa de batido sin azúcares añadidos que se puede tomar antes, durante y después de cada entrenamiento.





Creatina Whey: esta versión de los polvos de proteínas ofrece una textura más ligera y parecida a un zumo , sin azúcares añadidos y pensada para ofrecer los mismos beneficios de la proteína whey con la ventaja adicional de ofrecer una gran hidratación y un efecto refrescante . Por ello, se recomienda tomarla después del entrenamiento.





Cacahuete en polvo: el cacahuete en polvo supone un suplemento proteico con contenido reducido de grasa y de procedencia vegetal ideal para consumir antes de los entrenamientos. Ofrece una gran versatilidad de preparación en postres y bebidas y aporta nutrientes esenciales como vitaminas B y E, fibra, potasio, magnesio y antioxidantes, beneficiando la salud del corazón, la piel, el sistema digestivo y nervioso.





Barritas de proteínas: aportan una fuente concentrada de proteínas en un formato cómodo y fácil de consumir antes o después de cada entrenamiento que además propicia la saciedad y la recuperación, ayudando a mantener la masa muscular. La gama Sportyfeel ofrece numerosas opciones con diferentes sabores como el chocolate blanco y frambuesa, galleta Neo, cookies & cream y brownie, además de diversas opciones veganas.

Por su parte, Sara Herena derriba una serie de mitos: "Bien utilizados, los suplementos pueden ayudar a cubrir carencias nutricionales y mantener hábitos saludables, también en la rutina diaria de personas que no entrenan, ya que existen estudios que avalan los beneficios de estos alimentos en la salud, energía y calidad de vida, especialmente en un contexto de estrés, falta de tiempo o alimentación irregular".

"Es muy común pensar que la suplementación es algo artificial o innecesario. La realidad es que muchos suplementos están formulados a partir de nutrientes que ya existen en los alimentos y que, bien utilizados, simplemente ayudan a cubrir necesidades concretas. No se trata de depender de ellos, sino de utilizarlos como un apoyo dentro de una rutina saludable".