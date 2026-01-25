El encuentro, correspondiente a la jornada 21 de La Liga, se disputará este domingo 25 de enero de 2026 a las 16:15 horas (horario peninsular). El escenario será el Spotify Camp Nou, donde el conjunto azulgrana intentará mantener su racha goleadora antes de su próximo compromiso europeo. En España, los aficionados podrán seguir el choque en directo a través de la plataforma DAZN.

En el apartado deportivo, el equipo de Hansi Flick llega con bajas sensibles, destacando la ausencia de Pedri, quien sufrió una lesión muscular en el último partido de Champions League y estará fuera un mes.

Por su parte, el Real Oviedo, dirigido por Guillermo Almada, llega prácticamente con toda su plantilla disponible y confía en el olfato goleador de Federico Viñas, quien ha marcado en las últimas dos jornadas, para intentar puntuar en uno de los estadios más difíciles de la categoría.