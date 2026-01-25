El Deportivo Alavés asomó la cabeza este domingo a costa de un pobre Real Betis, al que superó por 2-1 en un partido muy serio en el que arrinconó a los béticos, en duelo de la jornada 21 de LaLiga EA Sports disputado en Mendizorroza, donde los albiazules volvieron a hacerse fuertes.
Los dos goles llegaron en circunstancias similares, a los pocos minutos de poner el balón en juego desde el centro del campo. Carlos Vicente lo hizo a los tres minutos y Toni Martínez se impuso de cabeza a los dos minutos de la segunda parte. Abde recortó distancias en el último minuto (m.95), pero era demasiado tarde para los andaluces.
Alavés - Real Betis, La Liga: resultado, goleadores y estadísticas
Los vitorianos sumaron un triunfo vital para salir de los puestos de descenso ante un cuadro bético que no aprovechó el tropiezo del Villarreal para acercarse a la Champions.
