El partido tendrá lugar este jueves 12 de marzo a las 20:00 horas (horario peninsular español). Debido al conflicto en Oriente Próximo, el Dubai Basketball ejerce como local en el Zetra Olympic Hall de Sarajevo, un escenario neutral donde se han trasladado sus últimos compromisos europeos. En España, el choque se podrá seguir en directo a través de la plataforma Movistar Plus+, específicamente en el canal M+ Deportes (dial 63).

En el apartado deportivo, el Baskonia llega muy mermado por las bajas de piezas clave como Tadas Sedekerskis, Khalifa Diop y Rodion Kurucs, lo que ha forzado el debut precipitado del nuevo pívot Jesse Edwards. El equipo de Paolo Galbiati necesita mejorar drásticamente en defensa para frenar el poderío anotador de Mfiondu Kabengele y Dzanan Musa. Por contra, Dubai recupera efectivos importantes como Davis Bertans para intentar asaltar los puestos de privilegio de la tabla.