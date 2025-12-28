El Barça despedirá este domingo (17:00 CET) el 2025 en la Liga Endesa en la pista del Surne Bilbao Basket, con el objetivo de sumar un triunfo que le acerque a los cuatro primeros clasificados y mantenga su condición de invicto en el campeonato desde la llegada de Xavi Pascual al banquillo.



El conjunto azulgrana tratará de pasar página de la derrota por la mínima sufrida el martes en la pista del Fenerbahce (72-71), que puso fin a una racha de nueve victorias entre todas las competiciones, aunque no empañó la mejoría experimentada con el nuevo entrenador, especialmente en el apartado defensivo.



El balance con Pascual es de nueve victorias y dos derrotas, ambas por la mínima y en Estambul, frente al Fenerbahce y el Anadolu Efes, en dos partidos que se decidieron en los segundos finales en sendos tiros libres que fueron protestados por el conjunto azulgrana.