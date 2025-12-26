Remó hasta el final, pero acabó muriendo en la orilla. El Real Madrid sucumbió en su visita a Monaco (100-95) y cerró con una amarga derrota su periplo en la Euroliga en 2025.

Tavares y Campazzo no fueron suficientes para suplir la baja de Lyles. Al Real Madrid le faltó frescura en ataque en el último cuarto y la gran remontada de 13 puntos en el tercero quedó en balde ante el acierto de un Mirotic excelso en el lanzamiento.

Fue ahí, en los últimos 10', donde se decantó el partido. Llegaron al último parcial con empate, pero los monegascos imprimieron una marcha más y firmaron un 12-0 que dejó una montaña muy complicada de escalar para los de Scariolo. Cada ataque debía ser canasta y nunca estuvo cerca de pasar.