La mejor versión del Barça en lo que va de temporada se pondrá a prueba este domingo (12:30 horas) ante el Joventut Badalona en la Liga Endesa, en la que será la vuelta de Ricky Rubio al Palau Blaugrana casi dos años después.



Tras la llegada de Xavi Pascual al banquillo azulgrana, el equipo lleva un pleno de triunfos en la competición doméstica, pese al mal inicio del equipo que entonces entrenaba Joan Peñarroya.



Séptimo en la clasificación con un balance de 6 victorias y 4 derrotas, al Barça le espera este domingo un derbi de lo más exigente para seguir escalando posiciones en la tabla sin haber tenido prácticamente descanso.