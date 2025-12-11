Lo hará para disputar un duelo entre paisanos en la máxima competición europea contra el Baskonia, que ya le ganó en Vitoria en el encuentro liguero que midió a ambos conjuntos el 12 de octubre en un momento de menos brillo que el actual para el bando madridista, pues ha ganado sus últimos seis enfrentamientos.

En la Euroliga el Real Madrid presenta un balance de 8 victorias y 6 derrotas y se encuentra al límite del ‘play-in’ en la clasificación. Solo ha perdido un encuentro en su casa, ante el Panathinaikos, y se presenta en esta jornada tras triunfos consecutivos.

Los de Scariolo forman uno de los equipos que más reboten capturan por partido, aunque uno de sus problemas es el juego en equipo.