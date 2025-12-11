Mavidad Bernabéu sorprende con un anuncio a pocos días de comenzar el nuevo festival navideño del Real Madrid

Mavidad Bernabéu, el gran festival navideño estrenado este año en el renovado estadio del Real Madrid, ha anunciado por sorpresa que ampliará su calendario con una nueva jornada de apertura y más entradas disponibles.

La organización ha decidido incorporar el 23 de diciembre como fecha adicional después de registrar una afluencia muy superior a la prevista en sus primeros días en funcionamiento.

Según el comunicado oficial, ese día el recinto abrirá en dos turnos especiales, de 14:00 a 18:00 horas y de 18:30 a 22:30 horas, con el objetivo de dar respuesta a la fuerte demanda registrada desde el lanzamiento.

El Río de la Magia, Mavidad Bernabéu

Las nuevas entradas se pondrán a la venta este viernes 12 de diciembre a las 12:00 horas, tanto en la web oficial del proyecto como en la ticketera VivaTicket.

El universo navideño

La propuesta, impulsada por SOMOS Experiences, se ha convertido en pocos días en uno de los grandes planes de estas fiestas en Madrid.

Mavidad Bernabéu ofrece un recorrido inmersivo que transforma el estadio en un "pueblo nevado" con estética propia, zonas temáticas, espectáculos, actividades para todas las edades y espacios diseñados para detener el tiempo y potenciar la sensación de magia navideña.

Este despliegue se integra además en la nueva concepción del Bernabéu como espacio multifuncional: un estadio que ya no solo acoge fútbol, sino también experiencias culturales, de ocio y entretenimiento.

Mapa de Mavidad Bernabéu

Fechas y horarios

Con la incorporación del 23 de diciembre, el calendario completo de apertura queda configurado de la siguiente manera:

- 23 de diciembre (nueva fecha): 14:00-18:00 h y 18:30-22:30 h.

- 24 de diciembre: turno único de 10:30-14:30 h.

- 25 de diciembre: 14:00-18:00 h y 18:30-22:30 h.

- 26 al 30 de diciembre: tres turnos diarios (10:30-13:30 h, 14:00-18:00 h y 18:30-22:30 h).

- 31 de diciembre: turno único de 10:30-14:30 h.

La ampliación permitirá que más visitantes puedan acceder a un recorrido que combina narrativa, tecnología, gastronomía y momentos de asombro colectivo en un entorno que promete convertirse en referencia navideña en la capital.

Aunque su primera edición acaba de comenzar, Mavidad Bernabéu ya se ha consolidado como una de las experiencias más comentadas del invierno madrileño.

Tanto familias como turistas han impulsado una demanda que ha obligado a reforzar la oferta de días y horarios en pleno puente y antes de Navidad. La organización espera repetir la tendencia durante toda la última semana del año.