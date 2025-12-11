Jota Peleteiro, exfutbolista y empresario en España: "Nuestra proyección es superar los 1.000 millones de euros de ganancias"

Jota Peleteiro ha pasado de ser un centrocampista de perfil medio en el fútbol español e inglés a convertirse en uno de los nombres más comentados del ecosistema empresarial ligado al deporte.

Retirado desde 2021, el gallego ha orientado su vida profesional hacia el negocio tecnológico aplicado a la agricultura, con unas proyecciones económicas que él mismo sitúa en cifras millonarias.

El eje de su nueva etapa es Groinn (a través de Gro In Desarrollos SL y la matriz Ramalloc Innovation Corporation SL), una compañía de agri-tech que diseña y fabrica sensores y dispositivos electrónicos capaces de monitorizar el estado del suelo y los cultivos.

El sistema combina hardware enterrado, paneles solares y software con inteligencia artificial para ajustar riegos, fertilización, detectar plagas e incluso anticipar incendios, con el objetivo de reducir costes y optimizar recursos en el campo.

Según la información de registro mercantil y las propias palabras de Peleteiro, el proyecto arrancó con una inversión inicial de unos 400.000 euros de capital social. El exfutbolista ha insistido en entrevistas en el riesgo que asumió al lanzarse a un sector que no conocía: "Invertimos mucho dinero sin saber si iba a funcionar al ser una idea completamente novedosa".

Asegura que ese salto a ciegas ha empezado a dar frutos y que el valor de la empresa se ha multiplicado respecto a la aportación inicial: "El valor de la empresa ahora es diez veces mayor que el dinero que invertí".

El crecimiento se ha apoyado en la expansión internacional y en acuerdos con administraciones públicas y grandes compañías. Groinn ha abierto sede en Países Bajos y, según ha contado el propio Peleteiro, está "en negociaciones con muchos gobiernos de todo el mundo", incluido el español y la Xunta de Galicia, además de empresas de países como Brasil, India, Italia o Estados Unidos.

En total, las distintas fuentes sitúan la plantilla en torno al centenar de empleados especializados en tecnología y gestión de datos agrícolas.

Donde más atención ha generado es en las cifras de futuro que maneja el propio fundador. Según medios que han hablado con él, citando una entrevista con la sección The Athletic de The New York Times, recogen que los planes pasan por que el valor de Groinn alcanzara en 2025 725 millones de euros de consolidarse los acuerdos en marcha.

El propio Peleteiro va más allá cuando habla de la rentabilidad esperada: "Nuestras proyecciones dicen que obtendremos más de 1.000 millones de libras (más de 1.200 millones de euros) de ganancias", una previsión que acompaña con otra frase significativa: asegura estar "trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana" para conseguirlo.

Junto a Groinn, el exfutbolista figura como administrador en otras sociedades dedicadas a representación deportiva y artística, gestión de marca personal y moda, además de una cuadra de caballos de carreras.

Esa red de empresas, sumada al potencial de la tecnológica agrícola, ha llevado a diversos medios del corazón y económicos a hablar de un patrimonio proyectado de unos 700 millones de euros en 2025, aunque esas cifras hacen referencia al valor estimado de sus sociedades, no a dinero líquido en sus cuentas.