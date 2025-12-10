El partido está marcado por la delicada situación en la que se encuentra Xabi Alonso. Es un partido trascendental para el entrenador del Real Madrid, que después de la última derrota ante el Celta de Vigo está en el alambre. Muchos cantos de sirena sobre su posible destitución, y si el Real Madrid ofrece una mala imagen hoy podría tener sus horas contadas.