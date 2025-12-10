Las claves del Real Madrid - Man. City:
- El 'match-ball' de Xabi ante uno de sus maestros: el banquillo del Real Madrid se decide en la batalla táctica contra Guardiola
- La alineación titular del Real Madrid contra el Manchester City en la Champions League
- La alineación confirmada del Manchester City contra el Real Madrid en la Champions
Real Madrid - Manchester City, en directo | Ambiente de día grande
Hace ya tiempo que el Real Madrid llegó al Bernabéu, pero en su recibimiento ha vuelto a quedar claro que es un día importante de Champions. Gran 'busiana' nocturna a la llegada del vehículo que transportaba a los jugadores.
Real Madrid - Manchester City, en directo | Haaland, la gran amenaza
Pese a que el Manchester City también llega con bajas al Bernabéu, los citizens sí que pueden contar con su gran estrella en la delantera. Erling Haaland asusta a una defensa del Real Madrid que llega con múltiples bajas.
Real Madrid - Manchester City, en directo | Mbappé no jugará
Acaba de hablar Xabi Alonso para las televisiones con derechos sobre Kylian Mbappé. Ha dicho que Kylian no está preparado para jugar hoy: "Mbappé no está para jugar, hay riesgo", comentado.
Real Madrid - Manchester City, en directo | Mbappé, suplente
En el partido más importante de Xabi Alonso hasta el momento en el Real Madrid, va a tener que jugarse este 'match ball' sin su mejor jugador. Kylian Mbappé terminó con molestias el partido ante el Celta y ni siquiera va a poder ser titular hoy en este trascendental encuentro.
Real Madrid - Manchester City, en directo | Se la juega Xabi Alonso
El partido está marcado por la delicada situación en la que se encuentra Xabi Alonso. Es un partido trascendental para el entrenador del Real Madrid, que después de la última derrota ante el Celta de Vigo está en el alambre. Muchos cantos de sirena sobre su posible destitución, y si el Real Madrid ofrece una mala imagen hoy podría tener sus horas contadas.
Real Madrid - Manchester City, en directo | La alineación del Manchester City
Ya sabemos también cuál es el once inicial escogido por Pep Guardiola para tratar de asaltar el Bernabéu: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Nico, Bernardo, Cherki; Foden, Doku y Haaland.
Real Madrid - Manchester City, en directo | La alineación del Real Madrid
Ya conocemos cuál es el once del Real Madrid para este trascendental encuentro, y no juega Kylian Mbappé: Courtois; Valverde, Rüdiger, Asencio, Carreras; Tchouaméni, Ceballos, Bellingham; Rodrygo, Gonzalo y Vinicius.
¡Bienvenidos al Real Madrid - Manchester City!
¡Muy buenas tardes y bienvenidos al Real Madrid - Manchester City! El Santiago Bernabéu acoge una jornada crucial para el destino de Xabi Alonso, muy discutido después de la derrota contra el Celta de Vigo. Se trata de un encuentro de la jornada 6 de Champions entre dos de los grandes favoritos en la competición.