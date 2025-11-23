Las claves del Elche 2-2 Real Madrid:
- El Real Madrid reacciona tarde y se deja dos puntos ante el Elche para apretar aún más la lucha por el liderato de La Liga
-
Gracias por habernos acompañado
Hasta aquí la retransmisión en directo del partido que ha enfrentado al Elche ante el Real Madrid en el Martínez Valero. Muchas gracias por habernos acompañado en esta retransmisión y hasta la próxima.
-
Elche - Real Madrid, en directo La Liga |La crónica del partido
No ha mejorado el Real Madrid tras el parón de selecciones. El conjunto blanco volvió a pecar de tener poca profundidad y solo pudo arañar un punto en la visita al Martínez Valero después de que el Elche se pusiera por delante en el marcador hasta en dos ocasiones.
-
Elche - Real Madrid, en directo La Liga |¡¡Finaaaal del partido!!
90'+8' (2-2) No hay tiempo para más en el Martínez Valero. Bellingham salva un punto para el Real Madrid 'in-extremis' y el liderato de La Liga se aprieta aún más para el conjunto blanco con el Barça a un punto.
-
Elche - Real Madrid, en directo La Liga |¡¡Expulsado Víctor Chust!!
90'+5' (2-2) Se queda con 10 el Elche después de que Víctor Chust viera la segunda amarilla por un agarrón sobre Mbappé.
-
Elche - Real Madrid, en directo La Liga |¡¡No ha llegado Gonzalo!!
90'+4' (2-2) Se lanzó con todo para empujarla tras una gran jugada entre Camavinga y Mbappé por la izquierda, pero apenas pudo rozarla.
-
Elche - Real Madrid, en directo La Liga |Ocho minutos de añadido
90' (2-2) Ya se han cumplido los 90 minutos reglamentarios, aunque el cuarto árbitro levanta el cartelón mostrando 8 minutos de prolongación.
-
Elche - Real Madrid, en directo La Liga |El VAR confirma el gol
89' (2-2) Hubo contacto de Iñaki Peña con Vinicius y se echa al suelo para pedir falta. Febas vio la amarilla por las protestas.
-
Elche - Real Madrid, en directo La Liga |¡¡Empata el partido Bellingham!!
87' (2-2) Mbappé salvó el balón en la línea tras la prolongación de Huijsen y el inglés marcó a placer. Vaya final de partido se está viviendo en el Martínez Valero.
-
Elche - Real Madrid, en directo La Liga |¡¡Goolaazoo de Álvaro Rodríguez!!
84' (2-1) ¡¡Otra vez se adelanta en el marcador el Elche!! Qué golazo acaba de marcar el 'Toro'. Recibió en tres cuartos de campo, condujo y fijó a Asencio, a quien regateó y armó el disparo desde fuera del área para batir a Courtois. Qué golazo.
-
Elche - Real Madrid, en directo La Liga |No se entendieron Bellingham y Vinicius
81' (1-1) El partido está completamente roto y el inglés buscó un pase directo, pero estuvo atenta la defensa franjiverde.
-
Elche - Real Madrid, en directo La Liga |¡¡¡Goooooool de Huijsen!!!
78' (1-1) ¡¡Empata el Real Madrid en el Martínez Valero!! Saque de esquina donde Bellingham se impone a su marca y el balón le llega a Dean Huijsen, para que con el empeine batiera a Iñaki Peña. De nuevo tablas en el marcador.
-
Elche - Real Madrid, en directo La Liga |¡¡Al larguero el conjunto blanco!!
77' (1-1) Trent puso un centro raso muy tenso y el despeje del Elche fue en dirección portería.
-
Elche - Real Madrid, en directo La Liga |¡¡Oportunidad de oro para el conjunto blanco!!
71' (1-0) Recuperó Bellingham en campo rival y Vinicius armó la jugada de ataque, pero cuando iba a darle el pase de la muerte a Mbappé apareció Álvaro Núñez para desbaratar la ocasión.
-
Elche - Real Madrid, en directo La Liga |Amonestado Eder Sarabia
68' (1-0) Está fuera de sí el entrenador del Elche. Gran enfado tras ver la amarilla por protestar.
-
Elche - Real Madrid, en directo La Liga |Nuevo cambio en el conjunto blanco
63' (1-0) Gasta Xabi Alonso la segunda ventana e introduce el cuarto cambio en el partido: se va Arda Güler y entra Gonzalo García.
-
Elche - Real Madrid, en directo La Liga |Cambia el dibujo Xabi Alonso
57' (1-0) Triple cambio en el Real Madrid: se marchan Fran García, Ceballos y Rodrygo, entran Camavinga, Valverde y Vinicius. Xabi Alonso rompe la defensa de tres centrales y vuelve a jugar con cuatro atrás.
-
Elche - Real Madrid, en directo La Liga |Prepara un triple cambio Xabi Alonso
55' (1-0) A raíz del gol ha decidido Xabi Alonso mover rápidamente el banquillo: van a entrar Vinicius, Camavinga y Valverde.
-
Elche - Real Madrid, en directo La Liga |¡¡¡Goool de Aleix Febas!!!
52' (1-0) ¡¡Se adelanta el Elche en el Martínez Valero!! Qué taconazo le dio Germán Valera a Aleix Febas para que con la puntera, muy forzado, batiera a Courtois. El balón entró llorando después de que golpeara en el palo.
-
Elche - Real Madrid, en directo La Liga |¡¡Otra vez Iñaki Peña!!
47' (0-0) Mbappé salió en carrera dejando rivales atrás y abrió hacia Rodrygo, que buscó el tiro al primer palo, pero se topó con el portero.
-
Elche - Real Madrid, en directo La Liga |¡¡Coomienza la segunda parte!!
46' (0-0) Ya rueda el balón en el Martínez Valero. La primera posesión del partido es para el conjunto ilicitano. No hay cambios en ninguno de los dos equipos.