Alcaraz - Sinner, en directo final de las ATP Finals: marcador, estadísticas y narración en vivo del partido

El tenista murciano, que viene practicando un tenis excepcional, se mide a Jannik Sinner en la pelea por el título de maestros.

Era la final deseada por todos y es la que las ATP Finals tendrán. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se baten en duelo este domingo (18:00 horas) en la pelea por el título de maestros. Cara a cara, los dos mejores jugadores del mundo de nuevo en un partido decisivo.

Carlos Alcaraz cerró su presencia en la final después de derrotar a Felix Auger-Aliassime en las semifinales (6-2, 6-4). Por la vía rápida y con un tenis excelso, el tenista murciano consiguió dar el penúltimo paso hacia un título que todavía no ha ganado en su carrera deportiva.

Será la primera final del jugador de El Palmar en este torneo. Su camino hasta ahora es inmaculado. Solventó la fase de grupos con tres victorias, y dejó también en la cuneta a Aliassime en las semifinales. Tan sólo ha cedido un set hasta ahora, el que le robó Fritz.