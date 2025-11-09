Las claves del Celta 2-4 Barcelona:
- El Barça asalta Balaídos en un recital ofensivo de ambos equipos y aprieta aún más la lucha por el liderato de La Liga
Celta - Barcelona, en directo La Liga |La crónica del partido
El mejor partido de la jornada y, posiblemente, uno de los mejores de la temporada. Celta y Barça brindaron un auténtico partidazo, donde los azulgranas se acabaron llevando el gato al agua ante un conjunto celeste que acusó en la segunda parte el esfuerzo físico realizado en la primera mitad.
Celta - Barcelona, en directo La Liga |¡¡Finaaaal del partido!!
90' (2-4) ¡¡No hay tiempo para más en Balaídos!! Victoria para el Barça, que le recorta dos puntos al Real Madrid en la pelea por La Liga.
Celta - Barcelona, en directo La Liga |Se marcha Lamine
90'+6' (2-4) Último cambio en el Barça. Se marcha Lamine y entra Bernal.
Celta - Barcelona, en directo La Liga |¡¡Expulsado Frenkie de Jong!!
90'+4' (2-4) El pisotón de De Jong sobre Iago Aspas tiene consecuencias: doble amarilla y el neerlandés expulsado. No se lo puede creer Hansi Flick.
Celta - Barcelona, en directo La Liga |El partido llega a su fin
90'+2' (2-4) Apenas restan cuatro minutos para que se termine el partido en Balaídos, aunque el encuentro está ya visto para sentencia.
Celta - Barcelona, en directo La Liga |¡¡Al palo Lamine Yamal!!
88' (2-4) Robó Fermín López, cogió el balón Lamine y se plantó frente a Radu, pero cruzó demasiado el balón y se estrelló en la madera.
Celta - Barcelona, en directo La Liga |Doble cambio en el equipo azulgrana
85' (2-4) Se marchan Balde y Dani Olmo, entran Christensen y Gerard Martín.
Celta - Barcelona, en directo La Liga |Amarilla para Frenkie de Jong
79' (2-3) Amarilla para De Jong tras un braceo con Pablo Durán. Le dio en la cara y el colegiado no dudo en señalar la amarilla.
Celta - Barcelona, en directo La Liga |¡¡Gooool de Lewandowski!!
73' (2-4) ¡Hat-trick de Robert Lewandowski! Saque de esquina que ejecutó Marcus Rashford y remató el centro el delantero polaco para marcar el tercero en su cuenta particular y poner tierra de por medio en el partido.
Celta - Barcelona, en directo La Liga |Quiere el hat-trick Lewandowski
68' (2-3) El polaco buscó un remate casi de espaldas cuando tenía de cara a Fermín. La jugada acabó en córner.
Celta - Barcelona, en directo La Liga |Muy cómodo el conjunto culé
65' (2-3) El partido está calmado y los culés aprovechan para acercarse a la portería de Radu. Otra vez, una gran presión tras perdida hace que los vigueses no puedan salir a la contra.
Celta - Barcelona, en directo La Liga |Mueve el banquillo Giraldez
57' (2-3) Segundo cambio en el Celta. Se marcha Jutglà y entra Bryan Zaragoza, un viejo conocido de los azulgranas.
Celta - Barcelona, en directo La Liga |Un ritmo más pausado
53' (2-3) Dominio absoluto del Barça en este inicio de segunda parte. Parece otro equipo con respeto a la primera. El Celta muy encerrado atrás, eso sí, sin peligro.
Celta - Barcelona, en directo La Liga |Tocan y tocan los azulgranas
49' (2-3) El conjunto culé la mueve de lado a lado en busca de un hueco, pero sin precipitarse. Rashford y Fermín se pensaron disparar desde la frontal, pero finalmente amagaron y alargaron la jugada con un pase en corto.
Celta - Barcelona, en directo La Liga |¡¡Coomienza la segunda parte!!
46' (2-3) Ponen los jugadores del Celta el balón en movimiento. ¡¡Arranca la segunda parte en Balaídos!!
Celta - Barcelona, en directo La Liga |¡¡Descanso en Balaídos!!
45'+7' (2-3) ¡¡No hay tiempo para más en Balaídos!! Vaya partidazo están firmando los jugadores del Celta y del Barça. Por el momento, sonríen los de Hansi Flick.
Celta - Barcelona, en directo La Liga |¡¡¡Gooool de Lamine Yamal!!!
45'+3' (2-3) ¡¡¡Vuelve a adelantarse en el marcador el Barça!!! Qué buena acción de Rashford quien puso un centro al área que tocó Ilaix Moriba y el balón le llegó a Lamine para marcar el tercero. Vaya partidazo estamos viviendo en Balaídos.
Celta - Barcelona, en directo La Liga |¡Seis minutos de añadido!
45' (2-2) Ya se han cumplido los 45 minutos reglamentarios, aunque el cuarto árbitro levanta el cartelón mostrando 6 minutos más de prolongación.
Celta - Barcelona, en directo La Liga |¡¡Gooolaaazooo de Borja Iglesias!!
42' (2-2) ¡¡Vaya disparo se ha sacado de la manga Borja Iglesias!! Qué auténtico golazo. Balón a la espalda que pilla Ferran Jutglá, que pone un pase a la frontal del área para que aparezca 'El Panda' y marque uno de los goles de la jornada.