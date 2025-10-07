Cuánto dinero paga Ronin FC, el equipo de Ibai Llanos, a sus futbolistas: "No van a ser ricos, ganan más en la Kings League"

Alineación de Ronin FC en uno de sus primeros partidos

Ronin FC, el club de fútbol 11 impulsado por Ibai Llanos, nació con la intención de llevar al césped tradicional parte del espíritu competitivo y mediático de Porcinos FC, su equipo en la Kings League.

Sin embargo, su entrenador, Narcís Barrera, ha querido dejar claro que, aunque el proyecto goza de recursos poco habituales para un equipo de la cuarta división del fútbol catalán, su realidad sigue siendo la de un club modesto.

En una entrevista en el podcast del jugador de la Kings League Alex Campuzano, Barrera abordó uno de los temas más comentados desde el nacimiento del equipo: los sueldos de los jugadores.

Entre la expectativa mediática y la curiosidad de los aficionados, el técnico desgranó con franqueza los detalles económicos del proyecto.

Barrera explicó que todos los contratos de los futbolistas están firmados directamente con Ronin FC, y que los ingresos que perciben son acordes al nivel en el que compiten: la cuarta división catalana, el último escalón del fútbol federado en Cataluña.

"Cobran más en la Kings que en Ronin. Los mejores de Ronin y de Porcinos cobran más de Porcinos en la Kings League que de Ronin", afirmó.

El entrenador insistió en que los futbolistas de Ronin no van a hacerse ricos. "Es un sueldo muy alto en el fútbol catalán normal... pero cobran más en la Kings", matizó.

La comparación no deja lugar a dudas: mientras en la Kings League pueden percibir unos 800 euros mensuales, en Ronin las cifras son inferiores, aunque más altas que las habituales en su categoría.

A preguntas del entrevistador sobre si los jugadores cobran menos de 1.000 euros, Barrera no ofreció cifras concretas, pero sí confirmó que "todos los 23 jugadores están en ese rango, algunos un poco más, otros un poco menos".

El técnico aclaró además que quienes participan en la Kings League firmaron contratos específicos para compatibilizar ambas competiciones, lo que les asegura una retribución diferenciada.

Revolución en el fútbol modesto

El entrenador no dudó en subrayar que, pese al foco mediático que rodea a Ibai Llanos y a sus proyectos, Ronin FC vive como un club de barrio.

"Es el estado puro de cuarta catalana, sí, sin el sueldo que tienen, pero es un club de cuarta catalana", aseguró.

La frase resume la filosofía del proyecto: un club con exposición y algo más de estructura, pero con la esencia de las categorías regionales.

El contraste entre la fama de Ibai y la modestia de Ronin es una constante en el discurso del técnico. "No ha venido Papá Noel a traer regalos. Aquí no vengáis a decir 'no es que el fisio...', no hay fisio".

"No hay. En cuarta catalana te lavas la ropa tú en casa", explicó con crudeza. El propio Barrera relató cómo su madre ha tenido que lavar la equipación del equipo, que en su primer partido ni siquiera tenía dorsales.

También confesó que al fundar el club tuvieron que pedir balones a finales de septiembre, que no siempre tienen agua en los entrenamientos, y que el cuerpo técnico lo forman apenas tres personas.

"La gente se debe pensar que aquí somos 250.000, que llegamos al campo en carruaje... y no tío", ironizó.

Proyecto ambicioso

Pese a las carencias materiales, Barrera no oculta su ambición. Quiere que Ronin crezca paso a paso, con disciplina y competitividad.

"Si queréis ser de una categoría más habrá que demostrar que somos de tercera catalana durante todo el año en los campos de cuarta catalana", dijo a sus jugadores.

Su objetivo es claro: hacer que Ronin ascienda de manera progresiva. El entrenador cree que, con trabajo y constancia, el club podría llegar a Primera Catalana en cinco u ocho años.

"Si todo va como tiene que ir, se puede llegar en un periodo relativamente corto", aseguró.

El gran desafío del cuerpo técnico, sin embargo, está en combinar dos mundos distintos: el del fútbol 11 federado y el del fútbol 7 de la Kings League.

Muchos jugadores de Porcinos están acostumbrados al ritmo y la estructura de la liga creada por Gerard Piqué, y deben adaptarse al fútbol tradicional.

"Nos meten dos goles porque Dani Pérez se le cae el larguero en la cabeza. Claro, no sales en el 7. Estás acostumbrado a la Kings", ejemplificó.

La doble exposición de Ronin -por un lado como club federado, por otro como satélite de Porcinos- genera una presión inusual para un equipo de Cuarta Catalana.

Barrera, sin embargo, lo ve como una oportunidad. "Estamos en cuarta catalana pero tenemos un sueldo gracias a la exposición que tenemos. Es lo que hay y es divertido", resumió.

El entrenador también destacó que, pese a que la Kings League paga más, su prioridad es Ronin: "Si lo primordial es Ronin, lo que importa es Ronin. Si hay que ir a jugar con siete, vamos con siete".

Su implicación es total: entrena ambos equipos y coordina las cargas de trabajo de los jugadores que participan en las dos competiciones.

Ronin FC, por tanto, representa una paradoja moderna: un club de base con ADN mediático, un equipo de barrio con cámaras alrededor.

Los futbolistas no ganan sueldos desorbitados, pero viven una experiencia única en el fútbol catalán. Como dice Barrera, "debemos ser conscientes de ambas cosas: estamos en cuarta catalana, pero con un sueldo gracias a la exposición. Es lo que hay, y es divertido".