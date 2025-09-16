El Olympique de Marsella ha encontrado en Mason Greenwood la pieza por la que gira un ambicioso proyecto que pasa por disputarle la Ligue 1 al PSG. A pesar de la polémica que generó en el país galo su fichaje debido a su oscuro historial sobre su vida personal, Greenwood se ha ganado el cariño de los aficionados con humildad, entrega y sobre todo goles.

Esta noche tratará de asaltar y brillar en el estadio Santiago Bernabéu, un campo de fútbol donde no llegó a jugar durante su estancia en el Getafe.