Las claves del Real Madrid - O. Marsella:
- Mbappé, de vuelta al 2022 con tres kilos menos y gracias al 'toque' de Xabi: su metamorfosis llega a la Champions
- El optimismo de Xabi Alonso con Mbappé, "uno de los líderes" de su Madrid: "El resto sabrá a quién seguir"
- Real Madrid - Olympique de Marsella, Champions League: horario y dónde ver por TV y online el partido de fútbol
Real Madrid - Marsella, en directo | El camino de los blancos
Tras el partido ante el Marsella, al Real Madrid le restarán siete partidos más de la fase de liga de la Champions: Kairat, Juventus, Liverpool, Olympiacos, Manchester City, Mónaco y Benfica.
Real Madrid - Marsella, en directo | Ejercicios de calentamiento
Los futbolistas de ambos equipos ya están realizando ejercicios de calentamiento sobre el césped del Bernabéu. Queda menos de media hora para que arranque el choque.
Real Madrid - Marsella, en directo | Greenwood, la gran amenaza del conjunto francés
El Olympique de Marsella ha encontrado en Mason Greenwood la pieza por la que gira un ambicioso proyecto que pasa por disputarle la Ligue 1 al PSG. A pesar de la polémica que generó en el país galo su fichaje debido a su oscuro historial sobre su vida personal, Greenwood se ha ganado el cariño de los aficionados con humildad, entrega y sobre todo goles.
Esta noche tratará de asaltar y brillar en el estadio Santiago Bernabéu, un campo de fútbol donde no llegó a jugar durante su estancia en el Getafe.
Real Madrid - Marsella, en directo | El debut histórico de Mastantuono
El argentino de 18 años se convertirá esta noche en el jugador más joven en ser titular con el Real Madrid en la Champions League, con apenas 18 años y 33 días.
Con esta gesta, superará a Endrick, que hasta ahora ostentaba el récord, y se estrenará en la máxima competición europea como una de las grandes promesas del conjunto madridista.
Real Madrid - Marsella, en directo | Un inicio redondo
Hasta ahora, la primera temporada de Xabi Alonso a las órdenes del Real Madrid está siendo muy positiva. El conjunto blanco es líder en solitario de La Liga después de ganar las cuatro primeras jornadas.
Real Madrid - Marsella, en directo | Oportunidad para Rodrygo
Una de las grandes sorpresas del once del Real Madrid es la presencia de Rodrygo en detrimento de Vinicius. Hasta el momento, el brasileño ha disputado 81 minutos en las cuatro primeras jornadas de Liga. Fue titular en la segunda contra el Oviedo y no tuvo minutos el pasado fin de semana contra la Real Sociedad.
Real Madrid - Marsella, en directo | Cargas policiales
Hay tensión en los aledaños del Bernabéu. Hace unos minutos se han producido cargas policiales y máxima tensión entre la Policía y los aficionados del Olympique de Marsella.
🚨 Ça dégénère aux abords du Bernabéu avec les supporters Marseillais !
🎥 @LeoJobert1 pic.twitter.com/VIl03wgkzS
Real Madrid - Marsella, en directo | Los elegidos por De Zerbi
Este es el equipo titular del Marsella para intentar asaltar el Bernabéu: Rulli;Medina, Balerdi, Pavard, Emerson; Hojberg, Kondogbia; Greenwood, O'riley, Weah y Aumabeyang.
Real Madrid - Marsella, en directo | ¡Vinicius suplente!
Esta es la alineación del Real Madrid para medirse al Marsella: Courtois; Trente, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Güler, Valverde; Mastantuono, Mbappé y Rodrygo.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!
🆚 @OM_Espanol pic.twitter.com/Z0oYt1n8lM
Real Madrid - Marsella, en directo | Llegada al Bernabéu
El autobús del Real Madrid acaba de llegar al Bernabéu. Los futbolistas ya están desfilando rumbo al túnel de vestuarios. En unos minutos conoceremos la primera alineación de Xabi Alonso en Champions con el conjunto blanco.
Real Madrid - Marsella, en directo | ¡Muy buenas tardes a todos!
¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión del partido de la Champions League entre el Real Madrid y Olympique de Marsella. Un duelo que se disputa en el Santiago Bernabéu a partir de las 21:00 horas.