Maldini (58), contundente sobre Pep Guardiola: "Ya se veía fuera del Manchester City y ahora el equipo va a remolque"

El Manchester City de Pep Guardiola no está atravesando su mejor momento. Después de su eliminación en el Mundial de Clubes a manos del Al Hilal, había gran expectación por ver su regreso a la Premier League en esta campaña 25-26.

Sin embargo, el conjunto citizen ha empezado con el pie izquierdo: una sola victoria en tres partidos que dejan a los de Guardiola en la posición decimotercera de cara al parón de selecciones.

El mal momento del City no ha pasado desapercibido para los aficionados y expertos como Maldini. El famoso periodista deportivo no dudó en explicar la situación actual del club inglés y lo que le espera a Guardiola.

Guardiola, señalado

Después de ganarlo todo con el FC Barcelona y conquistar Alemania con el Bayern de Múnich, Pep Guardiola se marchó al Manchester City en busca de nuevos desafíos.

El técnico español llegó a un equipo que buscaba hacer historia en Inglaterra y en Europa. Pese a que no lo tuvo fácil en su inicio, Guardiola logró ganarlo todo con los Citizens, llegando a conseguir la tan ansiada Champions League y el triplete en el año 2023.

Tras conseguir sus objetivos con el Manchester City, surgieron grandes rumores de que el entrenador podría marcharse a dirigir la Selección inglesa y dejar atrás su etapa en Manchester. No obstante, dicho movimiento nunca llegó a cumplirse.

En su lugar, el City firmó una temporada para el olvido. Tercero en Premier League y eliminado tanto en las Copas como en las Champions League. Unos resultados inesperados para un equipo de este calibre y que el año anterior había ganado todo.

El club llegó al Mundial de Clubes a subsanar su temporada y llevarse el tan deseado premio. Aunque pudo superar la fase de grupos, el equipo árabe Al-Hilal les eliminó en la primera ronda eliminatoria.

El mercado de fichajes se asomó y los Citizens desembolsaron 176 millones de euros en diferentes incorporaciones: Rinjders, Cherki, Nouri, Trafford, Nypan y Bettinelli para reforzar diferentes posiciones del equipo.

Por ello, había gran expectación por ver su debut en la Premier League. En su primer partido pudieron sobrepasar a los Wolves con un 0-4, pero en los partidos siguientes no fue el caso. Tanto Tottenham Hotspur como Brighton Albion lograron superar a los de Guardiola, dejando una imagen deleznable del City.

El periodista deportivo Maldini se pronunció al respecto y explicó qué ocurría con el entrenador: "Hay una cosa del City que el otro día me contaron de buena tinta: Guardiola estuvo prácticamente firmado por la selección inglesa. Prácticamente firmado, pero hubo un problemita que no era muy grande, pero hizo que al final dejara de ir a la selección y que esta firmara a Thomas Tuchel", aseguraba.

Con la Selección fuera de la ecuación, Guardiola se decantó por mantenerse en su puesto. "Él ya se veía fuera del Manchester City. Entonces, al no estar en la selección, de repente renueva con el City. Obviamente, si no hubiera querido, no habría renovado porque no tiene ninguna necesidad económica, por supuesto. Pero quiero decir que esta es una segunda etapa en el Manchester City que él casi ni esperaba".

Todo esto provocó que el técnico no acabe de darle la tecla al equipo. "Al final, le están sorprendiendo muchas cosas. Va un poco a remolque. Vamos a ver hasta qué punto levanta el equipo. Para mí, sigue siendo el mejor entrenador que hay, lo vuelvo a decir", afirmaba.

El colaborador de Maldini, David Diéguez, apoyó el planteamiento de Maldini. "Él sigue defendiendo lo mismo, el problema es que ahora cada contraataque del rival es gol. Evidentemente, eso lo trabaja entre semana y, como no mejore mucho este aspecto, va a perder muchos partidos", indicó.