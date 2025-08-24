Pep Guardiola (54) revela su problema con la edad y abre una clínica antienvejecimiento millonaria en Barcelona

Pep Guardiola no suele prodigarse en entrevistas, pero cuando habla lo hace sin filtros. A finales de julio, en una extensa charla con GQ, el técnico del Manchester City confesó algo tan personal como inesperado.

"Tengo la sensación de tener 75 años", dijo con franqueza. Una declaración que revela un trasfondo más profundo sobre su visión de la salud, el envejecimiento y el papel del descanso en su vida.

Esa reflexión íntima no fue casualidad. En realidad, está directamente ligada a uno de sus nuevos proyectos personales más ambiciosos.

Se trata de la Monarka Clinic, un centro médico privado en el corazón del barrio de Gràcia, en Barcelona, que abrió sus puertas el 6 de junio de 2025.

Guardiola forma parte del grupo inversor que respalda esta clínica cuyo objetivo es, en palabras de sus promotores, "rediseñar el concepto de envejecer".

Guardiola, durante una sesión de entrenamiento del City a puertas abiertas. Europa Press Europa Press

Tratar cuerpo y mente

El nombre de la clínica no es anecdótico. Se inspira en la mariposa monarca, símbolo de transformación y longevidad, que recorre hasta 5.000 kilómetros durante su migración.

Esa misma filosofía de cambio y resistencia se traslada a la medicina practicada en Monarka: una propuesta que combina enfoque integrativo, humano y holístico, con tecnología de vanguardia y un fuerte respaldo científico.

"Aquí la diferencia es que los especialistas se comunican entre sí", explica Daniel Muigg, director financiero y cofundador del centro, en declaraciones recogidas por Daily Mirror.

Según detalla, un paciente puede comenzar consultando con un cirujano y acabar recibiendo apoyo de psicólogos, neurólogos o expertos en nutrición.

La idea central es clara: el cuerpo se trata como un sistema conectado, y los síntomas no se aíslan, sino que se analizan desde su raíz emocional, física y mental. La clínica nace también del vínculo personal de Guardiola con dos de sus impulsoras.

La doctora Mireia Illueca, quien le operó de una hernia discal el 22 de agosto de 2023, y la psicóloga Montse Escobar, especializada en localizar las raíces emocionales de los males físicos. Ambas profesionales son clave en la filosofía que inspira Monarka.

"Las escuelas nos hacen mejores y las clínicas nos permiten vivir más", declaró el técnico catalán durante la inauguración del centro.

"Todo lo que apunte a mejorar en esos dos sentidos, lo apoyaré siempre", añadió, subrayando la necesidad de rodearse de los mejores expertos en un campo que él reconoce como ajeno.

"Soy un ignorante en este tema, por eso es vital contar con personas que sí sepan".

Pep Guardiola, en rueda de prensa. REUTERS

Inversión millonaria

Más allá del interés filosófico y personal, la Monarka Clinic es también una apuesta empresarial de envergadura.

Según El Periódico, la previsión para este primer año es de 1,5 millones de euros en facturación, con expectativas de alcanzar los 10 millones para 2030.

En paralelo, el equipo fundador no descarta abrir nuevas sedes en Madrid y otras capitales europeas ante la fuerte demanda.

El auge de la llamada "industria de la longevidad" no es ajeno a este proyecto. "Es la gran moda del momento", admite el propio Muigg, quien mantiene bajo secreto los precios concretos de los tratamientos.

Lo que sí aclara es que, aunque hay opciones asequibles -como los programas de alimentación-, otros servicios de alto nivel son difíciles de encontrar incluso en el sector público.

La Monarka Clinic no pretende ser un centro accesible para todos. La calidad, el enfoque multidisciplinar y la exclusividad de sus tratamientos apuntan claramente a una clientela de alto poder adquisitivo.

Se trata de una medicina preventiva, reflexiva y personalizada, donde cada detalle -desde el diseño del sitio web hasta la estética de las instalaciones- transmite la idea de que envejecer puede ser una elección más que una condena.