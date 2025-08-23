Las claves del Levante - Barça:
Levante - Barcelona, en directo | Calero: "No vamos a pelear por la posesión"
El técnico local, Julián Calero, ha dejado claro que su equipo "no va a pelear por la posesión" ante el Barça, sino "atacarles la espalda". El entrenador ha destacado la experiencia de Morales, al que concede la titularidad, además de la importancia del juego a balón parado en partidos como este.
Levante - Barcelona, en directo | Flick: "Juega Casadó porque quiero más control"
El técnico del FC Barcelona, Hansi Flick, ha atendido a los medios de comunicación durante la previa del choque y ha explicado el por qué de algunas de sus decisiones.
Sobre la titularidad de Marc Casadó, ha explicado que busca tener "más control" en el centro del campo. También ha expresado que espera que Raphinha pueda demostrar su calidad como mediapunta, en otro de sus experimentos para juntar al brasileño con Lamine y Marcus Rashford en la zona de tres caurtos.
El alemán ha destacado la capacidad para "defender y transitar" de sus rivales de esta noche.
Levante - Barcelona, en directo | Casadó, de palanca a titular
Había muchos rumores sobre su posible salida ante las suculentas ofertas de la Premier, pero Hansi Flick ha lanzado un mensaje al dar la titularidad a Marc Casadó.
-
Levante - Barcelona, en directo | Alejandro Hernández Hernández será el colegiado
El colegiado Alejandro Hernández Hernández ha sido designado por la RFEF para el partido entre el Levante y el FC Barcelona de la segunda jornada liguera. El canario estará acompañado por Jorge Figueroa desde el VAR, que ya arbitró a los culés en el polémico estreno ante el Mallorca.
Hernández Hernández ha dirigido en 38 ocasiones al Barça, con un balance de 22 victorias, 12 empates y 4 derrotas. A pesar del balance favorable, su historial deja luces y sombras, tanto para la afición culé como para sus rivales.
El curso pasado arbitró al FC Barcelona en la ida de semifinales de Copa ante el Atlético de Madrid (4-4), en la visita de los de Hansi Flick al Sánchez Pizjuán (1-4) y por último en el Clásico que acabó de decantar La Liga a favor de los blaugrana (4-3).
Levante - Barcelona, en directo | Los culés vuelven a jugar con su tercera equipación del curso pasado
Como ya sucediera en el estreno liguero ante el Mallorca, el Barça jugará con la tercera equipación (verde fluorescente) de la pasada temporada. A pesar de que el equipo tiene otras tres camisetas para este curso, los blaugrana todavía no han podido estrenarlas.
La explicación oficial se debe al tiro de cámara. Tanto la camiseta dorada como la naranja no permiten diferenciar a los jugadores por los colores azul y grana de los locales. El Barça ha expresado su malestar por esta situación.
Bienvenidos a nuestro vestuario 👋
Levante - Barcelona, en directo | ¡Once de los locales!
El Levante también ha confirmado su alineación.
Estos son los elegidos por Julián Calero: Pablo Campos; Manu Sánchez, Cabello, Elgezabal, Dela, Toljan; Brugué, Pablo Martínez, Oriol Rey; Morales e Iván Romero.
ALINEACIÓN | ¡Este es nuestro once para el #LevanteUDBarça!
Levante - Barcelona, en directo | ¡El once de Flick!
El FC Barcelona ha hecho oficial su once titular para el duelo de esta noche, con algunas novedades significativas como la inclusión de Marc Casadó en la alineación inicial. También probará con Raphinha como mediapunta.
Los once de Flick: Joan García; Balde, Araújo; Cubarsí, Eric García; Casadó, Pedri; Raphinha, Lamine Yamal, Rashford; Ferran Torres.
Once titular ✅#LevanteBarça
Levante - Barcelona, en directo | ¡Buenas tardes!
¡Muy buenas tardes!
Bienvenidos/as a la retransmisión en vivo que EL ESPAÑOL ofrece de cara al encuentro entre el Levante UD y el FC Barcelona correspondiente a la jornada 2 de La Liga.