El técnico del FC Barcelona, Hansi Flick, ha atendido a los medios de comunicación durante la previa del choque y ha explicado el por qué de algunas de sus decisiones.

Sobre la titularidad de Marc Casadó, ha explicado que busca tener "más control" en el centro del campo. También ha expresado que espera que Raphinha pueda demostrar su calidad como mediapunta, en otro de sus experimentos para juntar al brasileño con Lamine y Marcus Rashford en la zona de tres caurtos.

El alemán ha destacado la capacidad para "defender y transitar" de sus rivales de esta noche.