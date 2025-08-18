Las claves del Alcaraz vs Sinner:
- Alcaraz-Sinner y el 14º capítulo del nuevo clásico del tenis: Cincinnati, aperitivo para el US Open y primer paso hacia el nº1
- Alcaraz saca la calculadora: las cuentas para volver a ser el número uno del mundo dependen de sí mismo
- Carlos Alcaraz y Raducanu ya conocen a sus rivales en el dobles mixtos del US Open: Jack Draper y Jessica Pegula
-
Alcaraz - Sinner, en directo |El balance este año
Alcaraz y Sinner se han enfrentado tres veces este año. Quizá hubieran podido ser más, pero Sinner estuvo tres meses suspendido por la Agencia Mundial Antidopaje -tras un pacto entre ambas partes- por un doble positivo con clostebol.
El primer duelo fue la final de Roma y la ganó Carlos. La segunda fue la de Roland Garros, con épica remontada del español después de tener el italiano el partido en sus manos. La final de Wimbledon la ganó Sinner.
-
Alcaraz - Sinner, en directo |Las cuentas del español
En este partido Alcaraz tiene como aliciente recuperar la primera posición en el ranking ATP. Un puesto que no ocupa desde septiembre de 2023, aunque para hacerlo debe ganar el US Open, que se disputará del 24 de agosto al 7 de septiembre.
El que gane añadirá 350 puntos a su cuenta con respecto a los que acumulan. Si estos puntos son para el italiano, llegaría a los 11.830, mientras que el español tendría 9.580.
-
Alcaraz - Sinner, en directo |La racha del italiano
Alcaraz tiene el reto de imponerse a Jannik Sinner en la final y romper así la racha de 26 victorias consecutivas en la pista dura. El gran momento de forma de Sinner, especialmente cuando juega en esta superficie, tal vez le convierta en favorito para este partido.
-
Alcaraz - Sinner, en directo | El examen previo al US Open
Catorce enfrentamientos, cuatro finales en 2025, dos jugadores que han revolucionado el tenis mundial. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner escriben este lunes un nuevo capítulo de su épica rivalidad. Cincinnati busca nuevo rey y uno de los dos se pondrá la corona.
Más allá del entorchado y de la importante suma económica que hay en juego, este partido será el último que disputen los dos tenistas antes del US Open. No osbtante, primero disputarán los dobles mixtos del US Open.
-
¡Bienvenidos a la final del Masters 1.000 de Cincinnati!
¡Muy buenas tardes! Sean todos bienvenidos a la retransmisión en directo de la final que enfrenta a Carlos Alcaraz ante Jannik Sinner en el Masters 1.000 de Cincinnati. Un nuevo capítulo en la rivalidad de dos jugadores que están llamados a marcar una época en el tenis.