Alcaraz y Sinner se han enfrentado tres veces este año. Quizá hubieran podido ser más, pero Sinner estuvo tres meses suspendido por la Agencia Mundial Antidopaje -tras un pacto entre ambas partes- por un doble positivo con clostebol.

El primer duelo fue la final de Roma y la ganó Carlos. La segunda fue la de Roland Garros, con épica remontada del español después de tener el italiano el partido en sus manos. La final de Wimbledon la ganó Sinner.