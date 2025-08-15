Las claves del Alcaraz vs Rublev:
Alcaraz - Rublev, en directo | Otro juego en blanco para el ruso (6-3, 3-3)
(6-3, 3-3) Tercer juego en blanco para Rublev en el partido. Se sacudió los nervios y jugó con la soltura que le estaba faltando. Debe subir el nivel el español para evitar la tercera manga.
Alcaraz - Rublev, en directo | Firme el de El Palmar (6-3, 3-2)
(6-3, 3-2) Se vuelve a poner en ventaja Alcaraz, aunque se despistó con un par de dejadas que no le terminaron de salir. El turno es para Rublev. Ambos buscan el primer break de una segunda manga que ya va por los 18 minutos.
Alcaraz - Rublev, en directo | Iguala el ruso (6-3, 2-2)
(6-3, 2-2) Se serena el ruso, que ya no está tan fallón como en la primera manga. Pone el 2-2 tras perder un solo punto en este juego y mostrándose suelto con la volea.
Alcaraz - Rublev, en directo | Gran juego del murciano al servicio
(6-3, 2-1) Gran juego desde el saque para Alcaraz. Ya suma seis aces y está cerca del 70% de efectividad en los primeros servicios. Restó bien el ruso, pero no tuvo opciones
Alcaraz - Rublev, en directo | Contesta el ruso para poner el empate (6-3, 1-1)
(6-3, 1-1) Mejora su nivel el ruso en su respuesta desde el servicio y pone el empate con otro juego en blanco
Alcaraz - Rublev, en directo | El segundo set empieza con juego para el español (6-3, 1-0)
(6-3, 1-0) Comienza a entonarse Alcaraz sobre la pista y no deja opciones al ruso. Si con un nivel aceptable se ha impuesto con cierta facilidad en la primera manga, subir el nivel podría servirle para llevarse el partido por la vía rápida. El juego que ha abierto el segundo set ha bajado el ritmo respecto al primero, e incluso dejó el primer rally entre los dos jugadores.
Se supera la hora de partido.
Alcaraz - Rublev, en directo | El español se lleva el primer set (6-3)
(6-3) Nuevo break de Alcaraz para llevarse el primer set. Remató con un smash y levantó el puño el murciano. El ruso, muy errático, acumula 13 errores no forzados en este primer parcial.
Alcaraz - Rublev, en directo | El murciano cierra el 5-3 con un 'ace'
(5-3) Dudó desde el servicio Alcaraz, pero acaba llevándose el juego con un ace. Rublev dejó el punto del partido con un espectacular globo que entró por milímetros. Se ganó el aplauso del público, pero el español se acerca al primer set.
Alcaraz - Rublev, en directo | El ruso evita el 'break' con sufrimiento (4-3)
(4-3) Los restos de Alcaraz son tan buenos que Rublev arriesga en cada saque. Volvió a cometer doble falta el ruso al inicio del juego y se fue complicando hasta llegar al deuce. Salvó los muebles Rublev para evitar un break que hubiera dejado el primer set en bandeja para el español.
Alcaraz - Rublev, en directo | Sella la ventaja el número 2 (4-2)
(4-2) Empiezan a mostrar imprecisiones los dos tenistas bajo el sol abrasador de Cincinnati. Se lleva Alcaraz el juego desde el servicio y traslada la presión a su rival. El español se va entonando desde el saque y consigue su primer ace en lo que va de partido.
Alcaraz - Rublev, en directo | Juego en blanco para el ruso (3-2)
(3-2) Reacciona el ruso ahora con un juego en blanco. El ritmo en la pista es tan elevado como la temperatura. Turno ahora para el número 2 del mundo.
Alcaraz - Rublev, en directo | El murciano pone el 3-1 por la vía rápida
(3-1) Amplía su ventaja Alcaraz y hace bueno el break del juego anterior. El murciano sacó bien para ponerse 30-0, luego tiró de florituras y regaló el 30-14. Rublev cometió dos errores no forzados consecutivos y el juego se resuelve rápido.
Alcaraz - Rublev, en directo | ¡Break para el español! (2-1)
(2-1) Protesta Rublev al juez de silla. Está frustrado el ruso porque Alcaraz le ha roto el servicio para ponerse en ventaja. El juego estuvo muy igualado, pero Alcaraz logró ponerse 30-40 en una arriesgada subida del ruso a la red. Finalmente se lo lleva el español, que ahora saca para el 3-1.
Alcaraz - Rublev, en directo | El de El Palmar iguala (1-1)
(1-1) Cedió un par de puntos el murciano en su primer juego al servicio, pero pone el empate Alcaraz. El reloj marca siete minutos jugados
Alcaraz - Rublev, en directo | El ruso se lleva el primer juego (0-1)
(0-1) Primer juego para Rublev, firme desde el servicio y sin dejar opciones de restar al murciano. El calor vuelve a ser sofocante sobre la pista dura de Cincinnati. Cerró con un ace el ruso.
Alcaraz - Rublev, en directo | Los jugadores saltan a la pista
Los dos protagonistas ya están en la pista central de Cincinnati. Comienza el peloteo de calentamiento.
Alcaraz - Rublev, en directo | Se espera que el partido comience a las 21:00
Una vez finalizados los dos duelos del cuadro femenino organizados en la P&G Center Court de Cincinnati para esta jornada, no debería haber retrasos en el inicio del partido entre Alcaraz y Rublev. La número 1 del mundo, Aryna Sabalenka, acaba de ser derrotada en dos sets ante la kazaja Yelena Rybákina
Alcaraz - Rublev, en directo | El español gana en el cara a cara
Carlos Alcaraz domina 3-1 el cara a cara con Rublev. La última vez que se vieron las caras fue en los dieciseisavos de final del pasado Wimbledon, con victoria para el murciano.
Alcaraz - Rublev, en directo | Sinner ya esta en semifinales
El italiano Jannik Sinner ya está en semifinales tras derrotar sin oposición a Auger-Aliassime en una hora y once minutos (6-0, 6-2). El número 1 del ranking ATP se medirá al francés Terence Atmane.
Alcaraz - Rublev, en directo | La dupla 'Alcaranu', en peligro de no poder participar en el próximo US Open
El revuelo causado por la pareja formada entre Carlos Alcaraz y la británica Emma Raducanu en el formato de dobles mixto del US Open podría tener un final decepcionante.
Estaba previsto que la pareja, bautizada como Alcaranu, se estrenase en este inédito campeonato de exhibición organizado durante la US Open Fan Week, entre el 19 y el 20 de agosto.
Sin embargo, las altas temperaturas y las tormentas que han provocado estragos en el calendario del Masters 1.000 de Cincinnati podrían arruinar el evento por la falta de tiempo entre ambas competiciones.