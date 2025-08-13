El nuevo Bernabéu se ilumina por primera vez: estos son los colores y animaciones que transforman la piel envolvente

La transformación del Santiago Bernabéu dio un nuevo paso decisivo en la madrugada del martes al miércoles, cuando parte de su fachada sobre el Paseo de la Castellana se iluminó por primera vez con el sistema LED que revolucionará la estética nocturna del estadio.

Lo que hasta ahora habían sido pruebas técnicas aisladas, se convirtió en un despliegue visual que dejó ver la magnitud del proyecto.

Durante las pruebas, las lamas metálicas de la piel envolvente cambiaron de color, mostraron animaciones dinámicas, parpadeos y hasta letras perfectamente legibles con el nombre "Real Madrid".

Todo ello quedó registrado en el último vídeo del youtuber Jesús Ramírez, un habitual en el seguimiento de las obras, donde se aprecia la expectación de curiosos y aficionados que presenciaron el momento.

Este avance se enmarca en la instalación de un ambicioso sistema de más de 10.000 luminarias LED RGB de última generación, desarrollado por la empresa Intelec.

Estos dispositivos, colocados sobre las lamas de aluminio, ofrecen control total sobre cada punto de luz, permitiendo efectos de enorme precisión y sincronización.

Espectáculo único

Las pruebas de esta semana muestran un anticipo de lo que vivirá el Bernabéu en noches de partido, conciertos o eventos institucionales.

La tecnología instalada permitirá desde colores estáticos y transiciones suaves hasta patrones móviles y mensajes que recorrerán toda la fachada. Incluso se han ensayado proyecciones lumínicas de símbolos como el escudo del Real Madrid o el balón de la Champions.

Además de la fachada, la iluminación LED se extenderá a la parte fija del techo. Por otra parte, el sector del techo retráctil, gracias a su ligera transparencia, ofrecerá otro espectáculo: visible tanto desde el interior como desde el exterior.

Recientemente, el canal de YouTube "RealMadrid 1902" mostró ensayos con un intenso tono azul que inundaba todo el interior del estadio, reforzando la atmósfera de las grandes noches.

Un nuevo referente

El sistema está siendo diseñado para ofrecer versatilidad total, ajustando intensidad, colores y movimientos a cada evento.

Esto colocará al nuevo Bernabéu entre los estadios más avanzados del mundo en materia de iluminación exterior, superando a referentes como el Allianz Arena o San Mamés por su capacidad de personalización y su integración arquitectónica.

Aunque por ahora no están previstas las famosas proyecciones de vídeo (a la espera de urbanizar toda la zona del Paseo de la Castellana), la precisión de las luminarias permitirá generar animaciones envolventes que convertirán al estadio en un icono luminoso.

Render de la iluminación exterior del Santiago Bernabéu

La iluminación es solo una parte de la profunda remodelación que está transformando el Bernabéu en un recinto multifuncional y vanguardista.

Cuando el sistema esté operativo en su totalidad, la fachada será una pantalla envolvente capaz de interactuar con la ciudad, celebrando victorias, marcando la identidad del club o adaptándose al carácter de cada evento.

Estas primeras pruebas no solo confirman el avance de las obras, sino que anticipan una nueva era en la que el estadio no dormirá cuando caiga la noche.

El Bernabéu, iluminado y vivo, se prepara para convertirse en un espectáculo en sí mismo, dentro y fuera del terreno de juego.