Joaquín Maroto, sin filtros sobre los fichajes del Real Madrid: "En el mercado no hay ningún jugador que mejore la plantilla"

El mercado de fichajes ha superado ya su ecuador y se encuentra en su recta final. Por ello son muchos los equipos que ultiman sus últimos fichajes y ventas de cara al inicio liguero.

En el caso del Real Madrid todo apunta a que su mercado es completo pero con tantas incógnitas en cuanto a salidas y posiciones por reforzar todo puede pasar.

Sin embargo, son muchos los periodistas que insisten en que el Madrid no tiene pensado fichar a más jugadores, entre ellos Joaquín Maroto.

Mercado...¿closed?

Con el cambio de entrenador y un año en blanco, estaba claro que el Real Madrid iba a tener una reestructuración de plantilla de cara a la próxima temporada.

Jugadores con una larga trayectoria en el equipo como Lucas Vázquez o Luka Modric abandonarían el equipo mientras otros fichajes llegarían a reforzar varias posiciones.

Los dos primeros fueron Trent-Alexander Arnold y Dean Huijsen. El inglés llegaba para competir con Dani Carvajal por el puesto de lateral derecho.

El inglés llega como una apuesta a largo plazo teniendo en cuenta la edad de Carvajal (33 años) y que se acaba de recuperar de una larga lesión. Por su parte Huijsen es otra promesa para la zaga, donde el Madrid tuvo un serio problema esta temporada: Alaba, Rudiger y Militao han tenido varias lesiones esta temporada y los dos primeros están en la recta final de su carrera.

Las siguientes incorporaciones fueron Álvaro Carreras y Franco Mastantuono. El primero llegaba por 50 millones de euros del Benfica y con la idea de reforzar otra posición débil en el equipo: el lateral izquierdo. Ni Mendy ni Fran García han llegado a convencer y Carreras llega como el hijo pródigo.

Mientras, Mastantuono tendrá bastante competencia por la posición en la que juega, mediocentro ofensivo y extremo derecho. No obstante, por su rendimiento en River Plate promete ser otra de las grandes joyas del equipo y Xabi le encontrará huecos durante la temporada para demostrar su juego.

Así, de primeras parecía que el mercado estaba cerrado para el Madrid. En el caso del delantero centro sonaron algunos nombres pero con Endrick y Gonzalo García la posición está más que cubierta.

Por ello, las dos posiciones que suenan para reforzarse son el centro del campo y otro central. En el primer caso se debe a que desde la retirada de Kroos, el equipo no ha tenido otro jugador creador de su talla entre las filas. Sonaron nombres como Angelo Stiller, Enzo Fernández o Mac Allister pero todo apunta a que no llegará ninguno y será Arda Guler el jugador que ocupará ese sitio en los esquemas de Xabi.

En el caso de la defensa, el Madrid tiene overbooking de centrales: Alaba, Rudiger, Militao, Asencio y Huijsen. Aún así, el club sueña con Konaté del Liverpool y el final de su contrato el próximo año.

Este tema no pasó por alto en el stream de Siro López, donde el periodista deportivo lo comentó con su compañero Joaquín Maroto y abordaron la situación del club.

"Es que el Arsenal no te va a vender a Saliba por Rodrygo, ni el Liverpool a Konaté, a no ser que les des una pasta, cuando acaban contrato el año que viene. No sé si crees que podría adelantarse alguno de los fichajes previstos para el año que viene", aseguró López.

Por su parte, Maroto fue claro con su respuesta: "Imposible no hay nada. Sabemos que Florentino es muy dado a dar sorpresas el último día del mercado. Hay muchos jugadores que han llegado ese día: Ronaldo, Bale… no es un capricho del presidente, sino esperar a que se agote el mercado. En casos como el de Konaté, quizá el Liverpool, antes de que se vaya gratis el año que viene, prefiera venderlo el día 31".

El periodista fue más allá con su explicación, contando que actualmente el Madrid tiene complicado poder reforzar su plantilla.

"El Madrid no encuentra en el mercado nada que mejore la plantilla, sobre todo en el centro del campo. Por ejemplo, Konaté sería una buena incorporación, pero no para el centro del campo; ahí no hay nadie que lo pueda mejorar. Mac Allister… pues tampoco mejora mucho lo que hay. Wirtz ya se marchó y es imposible. Los demás… todos los buenos están en el Paris Saint-Germain, que no vende a nadie", apuntó.