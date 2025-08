Tote, exjugador del Real Madrid, sobre la realidad del fútbol en España: "El tren no pasa una vez, a muchos no les pasa nunca"

Aunque a la hora de pensar de leyendas del Real Madrid nos acordamos de jugadores como Iker Casillas, Raúl o Guti, hay futbolistas que no corrieron la misma suerte.

Muchas veces no solo vale con la técnica y la habilidad, a veces juega un papel clave la suerte, las lesiones y las oportunidades.

Así, uno de esos jugadores es Jorge López Marco, también conocido como Tote. El mediapunta, pese a que fue uno de los jugadores emblema del Real Madrid Castilla, nunca llegó a encontrar su sitio en el primer equipo e incluso casi pierde su oportunidad de debutar con el primer equipo.

Tote, sin rodeos

Los filiales o canteras de los equipos son la mayor fuente de los clubes de apoyar a jóvenes promesas en su entrenamiento y crecimiento futbolístico.

En el mejor de los casos logran hacerse un nombre en el primer equipo como Dani Carvajal, Nacho Fernández o Raúl González.

No obstante, no todos corren el mismo destino y para muchos su futuro acaba lejos del Santiago Bernabéu. A veces no solo por falta de calidad sino por falta de oportunidades.

Una de esas grandes jóvenes promesas fue Tote. Pese a que empezó su carrera como juvenil en el Atlético de Madrid, no tardó en llegar a la cantera del Real Madrid. Ahí se convirtió en figura clave tanto del Madrid C como del Castilla.

Todo apuntaba a que marcaría una generación con el primer equipo pero eso nunca llegó. En tres temporadas con el primer equipo, en años diferentes, solo pudo participar en 14 partidos y anotar 7 goles.

Su continuidad sobre el campo llegó en equipos como el Real Valladolid, el Real Betis y, en la etapa final de su carrera, en el Hércules C.F.

De tal manera, en su participación en el podcast Los Fulanos, fue muy claro sobre cómo vivió su debut en Primera División.

Tote mencionó que, debido a problemas con su entrenador, estuvo a punto de no entrenar un día con el Castilla, y por ende, no habría conseguido su debut con el primer equipo en el año 1999. "Nunca sabes dónde está tu momento", señaló el exjugador.

De hecho, llegó a profundizar las dificultades que tienen los futbolistas a la hora de poder conseguir un hueco en la élite.

“Hay frases hechas que, para mí, son mentira. Cuando te dicen: ‘No, el tren pasa una vez’. No, mentira. A algunos no les pasa ni una vez, y a otros les pasa doce. Otros están con la maleta todos los días, una hora antes, y no les pasa”, aseguraba Tote.

Como conclusión a su reflexión, añadió: “Ya aprendí que nunca sabes dónde está lo tuyo. Tienes que acercarte al corazón, a lo que tú sientas”.

A partir de ese debut liguero, que estuvo a punto de perder, es que la temporada siguiente se marchó cedido al Benfica, donde realmente inició su carrera profesional.

Ese debut cambió su vida por completo, le permitió conseguir un hueco en la élite y cumplir el sueño de jugar en Primera, algo que considera un verdadero privilegio.

No obstante, nunca llegó a encontrar su sitio en el Real Madrid. En su lugar pasó a convertirse en jugador emblema del Hércules. Al fin y al cabo, consiguió dedicarse a su pasión, algo que muchos otros no pudieron.