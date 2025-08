El zarpazo de Pablo Pinto a Griezmann: "No debe ser titular con el Atlético, se ha vuelto un jugador invisible en el campo"

El Atlético de Madrid ha iniciado su pretemporada con una derrota frente al Porto portugués, donde el conjunto colchonero ha dejado sensaciones mixtas para esta temporada.

El club rojiblanco ha incorporado a seis nuevos jugadores que prometen reforzar su plantilla, pero que no ha evitado que se señalen a diferentes integrantes del equipo.

Uno de los más criticados ha sido Antoine Griezmann. El futbolista francés no está teniendo su mejor momento bajo las órdenes del Cholo Simeone, lo que ha provocado que se señale su rendimiento y lo que le espera esta temporada.

Griezmann, señalado

A pesar de su marcha al FC Barcelona durante tres temporadas, Griezmann no dudó en volver a la que fue su casa en su segunda aventura colchonera.

El futbolista francés encontró su mejor versión en la temporada 2022-23 y 2023-24 demostrando su carácter de líder que ayudó a que se ganase a la afición.

Sin embargo, en las últimas temporadas el Atlético de Madrid ha puesto en marcha un proceso de reestructuración de plantilla con diferentes fichajes con renombre y calidad para poder crear un equipo que compita por todo.

Así, con el auge de jugadores como Julián Álvarez o Giuliano Simeone así como con la llegada de refuerzos como Baena, el lugar de Griezmann no está del todo claro en el once.

Ya en la recta final de la temporada pasada empezó a contar menos para el Cholo Simeone, siendo titular en cuatro de los últimos nueve partidos de LaLiga.

Ya sea porque se encuentra en baja forma, porque otros jugadores han demostrado más su valía o por su edad (34 años), todo apunta que esta temporada el rol de Griezmann sería relegado a la suplencia. Un tema que no ha pasado desapercibido en El Larguero de SER.

En dicho programa y partiendo de la derrota del club rojiblanco contra el Porto, el periodista deportivo Pablo Pinto fue muy claro con lo que le espera al francés.

"Yo creo que esta temporada va a empezar de suplente", señalaba. "A mí no me preocuparía la etiqueta de titular o suplente, lo que me preocupa es el rendimiento".

El periodista no dudó en comparar al futbolista con otro jugador que tuvo una situación similar estas últimas dos temporadas: "El problema es que ni como titular ni como suplente ahora mismo está dando el nivel. Tenemos un ejemplo muy cercano con Luka Modric, al final los años pasan para todos y fue encontrando otro papel que era encontrar una media hora buena pero seguir ayudando al equipo desde otro lugar".

Pinto finalizó su participación sobre el tema de manera muy tajante. "Y la realidad es que se ha convertido en un jugador invisible", apuntó el periodista.

Si bien originalmente su contrato finalizaba en 2026, Griezmann renovó su contrato con el Atlético de Madrid hasta 2027. El futbolista buscará completar una década con el club y conseguir su primer título en esta etapa colchonera, aunque esta vez con un rol más secundario.

El Atlético ha sumado una serie de fichajes para reforzar su equipo con nombres como Álex Baena (Villarreal), Hancko (Feyenoord), Johnny Cardoso (Betis), Thiago Almada (Botafogo), Ruggeri (Atalanta) y Marc Pubill (Almería). Una demostración de intenciones del club de buscar competir por todo esta temporada.