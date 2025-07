Manolo Lama, sin filtros contra el Atlético de Madrid: "Pese a los fichajes, siguen estando por debajo del Real Madrid y Barça"

El Atlético de Madrid ha anunciado el fichaje de Johnny Cardoso de cara a reforzar su centro del campo de cara a la próxima temporada.

Tras esta última incorporación, el equipo colchonero suma ya cuatro nuevos jugadores en su plantilla con el objetivo de formar un equipo que pueda competir por todas las competiciones.

Sin embargo, pese a sus refuerzos, el Atlético de Madrid no deja de sumar diferentes críticas frente a aquellos que lo colocan al mismo nivel del Real Madrid y el FC Barcelona. El periodista deportivo Manolo Lama se mostró muy sincero con lo que se puede esperar de este nuevo equipo.

El nuevo Atleti

Después de los fichajes de Alexander Sorloth, Conan Gallagher, Clement Lenglet, Robin Le Normand y Julián Alvarez, había grandes expectativas para el Atlético de Madrid. El equipo había hecho un desembolso de 188 millones de euros para poder competir por todo.

Sin embargo, los del Cholo Simeone quedaron terceros en LaLiga, eliminados en octavos de la Champions League y derrotados en semis de la Copa del Rey.

Por ello, con una temporada en blanco, estaba claro que el conjunto colchonero iba a buscar en el mercado nuevos refuerzos para su plantilla.

Además, al finalizar la temporada han abandonado el equipo diferentes jugadores: Witsel, Azpilicueta, Reinildo, Ángel Correa y más recientemente Rodrigo Riquelme. Pronto se les podría sumar Rodrigo De Paul con su marcha al Inter de Miami.

De tal manera, el Atlético ha movido ficha y ya ha sumado a Matteo Ruggeri, Álex Baena, Thiago Almada y Johnny Cardoso. Esto más el confirmado regreso de Clement Lenglet después de su temporada cedido.

Con estos fichajes, el equipo madrileño ha mejorado su centro del campo y su ataque, posiciones que la temporada pasada tuvo problemas. Esto ha suscitado grandes esperanzas entre sus aficionados que ven posible una gran temporada por delante.

De hecho, ese ha sido el tema de discusión en el Partidazo de COPE, donde el periodista deportivo Manolo Lama ha sido muy contundente con el Atlético de Madrid.

"Cada uno ficha lo que necesita. El Madrid tenía que reforzar la defensa y por eso ha fichado tres defensas. El Atlético necesitaba del medio para arriba, y ha fichado dos centrocampistas y un delantero. Cada uno tendrá que apuntar a sus necesidades. ¿Quién ficha mejor? Eso hay que responderlo cuando acabe la temporada", aseguraba el periodista a la hora de criticar qué equipo estaba haciendo mejor mercado.

Lama también fue crítico con el alto precio de algunos fichajes del mercado: "Por dinero nunca se debe hablar. No es lo mismo que vayas a por un jugador y te pidan una locura, y no te quede más remedio que pagar lo que realmente vale el jugador. Yo creo que hay jugadores que habéis mencionado ahí que no valen lo que se ha pagado por ellos pero al final pagas lo que necesitas".

Sin embargo, su reflexión final fue en relación al nivel del Atlético tras reforzar su plantilla. "Lo que creo es que el Madrid y el Barça tienen todavía un plus por encima del Atlético de Madrid. Se ha podido acortar dos puntos de lo que le saca cada temporada. Pero a mí si me preguntan, yo digo que el Madrid y el Barça son más favoritos a ganar la liga que el Atlético pese a sus fichajes", apuntaba el tertuliano.

Tras la incorporación de Johnny Cardoso, el Atleti se encuentra en búsqueda de un defensor. Los rumores apuntaban a que el Cuti Romero podría ser ese refuerzo pero el Tottenham no está por la labor de venderlo por lo que el equipo está buscando otras opciones. Todavía queda mucho mercado y sorpresas por venir.