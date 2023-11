Polémica en el boxeo: una luchadora se niega a competir al descubrir que su rival es una mujer trans

El mundo del boxeo se ha visto envuelto en una polémica tras la renuncia de una competidora a luchar contra su rival al enterarse de que era una mujer trans. Los hechos han ocurrido en el campeonato en Quebec, celebrado recientemente en Canadá. La organización emparejó a las boxeadoras Katia Bissonnette y Mya Walmsley. Sin embargo, minutos antes del inicio del combate y tras enterarse de que su rival era una mujer trans, la boxeadora canadiense Bissonnette decidió no competir.

"Bajé de mi habitación del hotel para dirigirme hacia la sala donde todos los boxeadores estaban calentando. De repente, mi entrenador me llamó aparte y me dijo que había recibido por mensaje de texto información, que luego había validado, de que mi oponente no era mujer de nacimiento. No teníamos ninguna otra información adicional", explicó a través de unas declaraciones concedidas a Reduxx.

Además, la boxeadora que decidió no competir, que trabaja como psicóloga en Jonquière, ha explicado que su rival no había peleado nunca previamente contra mujeres, a pesar de que sí que lo había hecho contra hombres en Australia. Un hecho que ha llevado a la deportista a pensar que la transición de su rival era relativamente reciente y que el enfrentamiento no sería igualitario.

Katia Bissonnette, la boxeadora que se ha negado a competir.

La boxeadora trans, Mya Walmsley, no ha tardado en manifestarse tras la polémica. A través de un comunicado, la joven ha denunciado que este tipo de comportamientos "ponen a los atletas en riesgo de ser excluidos o de recibir ataques personales". "En lugar de recurrir a mí, a mi entrenador o a la Federación Olímpica de Boxeo de Quebec para obtener más información, decidió recurrir directamente a los medios para denunciarme", ha explicado a través del comunicado.

Además, la joven ha criticado que "este tipo de acusación podría eventualmente usarse para deslegitimar a los atletas en la categoría femenina y justificar regulaciones arbitrarias e invasivas". En este sentido, Mya Walmsley ha hecho hincapié en que la mejor política para la autoidentificación de género en el deporte siempre ha sido que los atletas confiaran los unos en los otros y asumieran que los entrenamientos serían justos.

[Un 'trans' opositor a policía destapa las anomalías de la ley: "Vestía de rosa pero no se cambió con las mujeres"]

Por su parte, la boxeadora que decidió no competir no ha dejado a un lado el tema y ha continuado realizando valoraciones sobre lo ocurrido y poniendo en duda el motivo por el que la joven Walmsley podía competir. "

"La norma dictada por Boxing Canadá a la Federación de Boxeo de Quebec era no revelar que el oponente era transexual, para que este último no fuera discriminado. Sin embargo, después de la confirmación, esta política sólo se aplica cuando se ha producido un cambio de sexo antes de la pubertad", ha explicado haciendo referencia a su nacionalidad extranjera y a su reciente transición.

Mya Walmsley, la competidora trans.

Las autoridades competentes también se han manifestado al respecto. Al parecer, la Federación de Boxeo de Quebec era consciente del sexo biológico de la boxeadora. Sin embargo, la profesional que decidió no competir ha asegurado que no era seguro que se realizara el combate por la diferencia de fuerza.

"Según un estudio, un golpe masculino tiene un 163% más de impacto que el de una mujer, incluso ajustado al peso", ha explicado haciendo referencia a un informe de la Universidad de Utah. "En el grupo estudiado, el hombre más débil sigue siendo físicamente superior a la mujer más fuerte", ha dicho.

Sus palabras han sido muy polémicas. Muchos han acusado a la joven de transfobia. Sin embargo, ella ha seguido firme con su teoría de que debería haber dos categorías: biológica masculina y biológica femenina. "Las mujeres no deberían tener que soportar los riesgos físicos y psicológicos que conllevan las decisiones de un hombre sobre su vida personal y su identidad", ha recalcado.

Lo vivido recientemente en Quebec no es la primera vez que ocurre en el mundo del deporte. Y es que, hace apenas unos meses, varias mujeres abandonaron un torneo de Jiu-Jitsu en Georgia al enterarse de la participación de varios hombres que se identificaron como personas trans sin serlo realmente. De hecho, uno de ellos consiguió hacerse con hasta cuatro medallas de oro en la categoría femenina.

Sigue los temas que te interesan