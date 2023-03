Un 'trans' opositor a policía destapa las anomalías de la ley: "Vestía de rosa pero no se cambió con las mujeres"

Unas oposiciones para optar a la Policía Local de Torrelodones, un municipio de la Comunidad de Madrid, han detonado una nueva polémica en torno a la Ley Trans. Todo por uno de los participantes, J. L. A. V., que en el momento de someterse a las pruebas físicas el pasado martes alegó que era una mujer.

Este episodio ha indignado a los opositores que han participado en las pruebas. En declaraciones a Madrid Total, varios aspirantes confirman que este candidato que aseguraba ser 'trans' tenía físico de "hombre" y que "no se cambió" de ropa en ningún momento en el vestuario femenino.

El Ayuntamiento de Torrelodones, que desde hace meses busca ampliar su plantilla de policías locales, conoció la situación de este aspirante el 15 de marzo. Fue ese día cuando, a través de su abogada, a la que dio poder notarial, solicitó en el registro del municipio su cambio de género. El Gobierno local comunicó el caso a la Comunidad de Madrid.

El tribunal calificador, formado por técnicos independientes de la Federación Madrileña de Atletismo, decidió que el aspirante podía presentarse como mujer a la única prueba que varía en función del género: el balón medicinal. En el resto, los ejercicios son idénticos, aunque se puntúen de manera distinta según el sexo, así que no implicaban un conflicto inmediato y la decisión podía esperar.

Ahora, de cara a los siguientes pasos de estas oposiciones, el tribunal se mantiene a la espera de que le trasladen las directrices sobre cómo actuar. A día de hoy, las calificaciones de la prueba física no se han publicado. La Comunidad de Madrid, ante la polémica generada, pedirá un informe al Ministerio de Igualdad sobre el caso, según confirmó el jueves el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López.

Críticas a la Ley Trans

Para López, este caso "se va a ver repetido en infinidad de ofertas públicas de empleo" debido a la Ley Trans. El consejero recordó que la norma surgió para "asegurar la igualdad efectiva y real de las personas 'trans'", pero que, sin embargo, ha creado una "gran desigualdad entre hombres y mujeres como consecuencia de la facilidad que la ley establece para poder cambiar de sexo en el Registro Civil".

La Ley Trans fue aprobada el pasado 16 de febrero a pesar de las profundas discrepancias entre Podemos y PSOE y la oposición frontal de una parte del movimiento feminista. Entró en vigor el 2 de marzo. El texto reconoce la voluntad de la persona como único requisito para cambiar de sexo en el registro a partir de los 16 años. No es obligatorio presentar informes médicos o psicológicos. La modificación del sexo legal se hace en dos fases: primero se rellena un formulario solicitando el cambio y se presenta en el Registro; después, en un plazo de hasta tres meses, se ratifica la voluntad.

Las posibles consecuencias de la Ley Trans en ámbitos como el deporte, donde las competiciones se dividen en géneros, llevan tiempo generando suspicacias. Las medidas de la normativa, en cambio, no sirven para las competiciones regladas y federadas. Ahí, el poder está en manos de cada federación o administración competente.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya advirtió en abril en un informe el año pasado que la Ley Trans contenía disposiciones que podían generar una discriminación especialmente significativa respecto de las mujeres no transexuales". Y puso como ejemplo el caso del deporte debido a la "diferencia de las condiciones físicas existentes y de la superioridad física de la mujer transexual frente a la que no lo es".

El balón medicinal

De los casi 400 aspirantes que se presentaron al examen psicotécnico en Torrelodones en enero, solo pasaron a la siguiente fase 64 opositores. El pasado martes, los candidatos acudieron a las 9 horas a unas instalaciones de Collado Villalba para someterse al examen físico. En esta ocasión, se enfrentaron a una carrera de velocidad, a otra de resistencia, al lanzamiento de balón medicinal, a un salto de longitud desde parado y a una prueba de natación.

Pese a que la mayoría de las pruebas son las mismas para ambos sexos, el baremo para calificar la de los hombres y la de las mujeres es distinto. Por ejemplo, si un varón necesita correr los 60 metros en 7 segundos o menos para sacar un 10 de nota, una mujer obtendrá la misma calificación cuando los corra en 8 segundos y 30 centésimas, o menos. La sorpresa saltó en la prueba de balón medicinal, la única donde unos y otras usan un material distinto.

Cuando se enfrentaron a esta prueba, las candidatas lanzaron un balón medicinal de 3 kilogramos de peso. Y los varones, en cambio, uno de 5 kilos. Fue entonces, cuando este candidato, que se presentó con una "camiseta rosa" y "gafas de sol", realizó los lanzamientos con los dos balones medicinales, tanto con el de 3 kilos como con el de 5.

"Ahí fue cuando nos dimos cuenta de lo que estaba pasando. Le pidieron explicaciones y el dijo: 'Luego os cuento'. Y nos explicó que él venía como mujer", relata a Madrid Total una de las personas que participó en la convocatoria. Según el diario ABC, el aspirante se había presentado a las pruebas del martes con el poder notarial de su abogada, el documento donde afirmaba que se sentía mujer. Sin embargo, no contaba con un certificado de la propia inscripción del cambio de género en el Registro Civil.

Físico de "hombre"

J. L. A. V. había firmado el examen psicotécnico de enero con su DNI correspondiente a su nombre de nacimiento. "Personas de su entorno o que le conocen de otros procesos no tenían constancia de esta situación", asegura la misma fuente consultada.

Otro opositor se fijó el martes en que esta persona que aseguraba ser 'trans' "no tenía un físico raro", sino que "era de hombre". "Para la prueba de natación se cambió en el vestuario de minusválidos". Llegó a la piscina -añade- con un bañador tipo slip: "Pechos no tenía. Genitales sí, porque le vi con el bañador". Otros tres candidatos consultados confirman que esta persona no utilizó el vestuario femenino.

En la fotografía sobre J. L. A. V. a la que ha podido acceder este diario, se observa a una persona con rasgos de varón, ligeramente musculado, pelo corto y vello facial.

El episodio, en cualquier caso, generó "indignación" y "malestar" entre los presentes. Algunos llegaron a exigirle que se cambiara de ropa en el vestuario de mujeres o que se pusiera la parte del bañador que cubre los pechos, como hacen ellas.

Respecto a las posibles calificaciones del aspirante, una de las fuentes confirma que en balón medicinal logró una puntuación sobresaliente. "Llevaba buenas notas", relata otro examinado. "Me parece súper injusto. Los chicos van a empezar a cambiarse de género por las facilidades que les da" (...) "va a empezar a haber unas desigualdades espectaculares", concluye.

