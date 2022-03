Dieta BARF para perros: ¿Qué es y cómo se hace?

Aquí te contamos todos sobre esta dieta BARF. Según ANFAAC (Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía) en España hay más de 28 millones de mascotas, de los cuales, la mayoría son los perros. Estos, principalmente, se alimentan de piensos especializados para su dieta , aunque también existen otras nuevas opciones, como la dieta BARF. De esta opción existen muchas polémicas, en tanto que unos la consideran saludable y natural para los peludos, y otros argumentan que promueve en mayor número algunas enfermedades para los canes. ¿Qué es la dieta BARF para perros?

La Dieta B.A.R.F. (acrónimo de Biologically Appropriate Raw Food) que consiste en alimentar a los animales domésticos con productos totalmente crudos. Según Experto Animal: "El objetivo es recrear una dieta lo más natural y parecida a la que tendrían los cánidos en estado silvestre. Se ofrecen piezas de carne, vísceras, órganos, músculo, huesos carnosos y huevos. También se incluyen en menor proporción cantidades moderadas de frutas y verduras." Concretamente, esta dieta fue diseñada por un veterinario australiano llamado Ian Billinghurst.

¿De qué se compone la dieta B.A.R.F?

De forma resumida, te contamos de qué se compone principalmente la dieta BARF se compone básicamente de:

- 60% de huesos con carne y músculo.

- 25% de carne magra (puede ser pescado).

- 15% de fruta y verduras crudas, huevos y vísceras.

- No contiene conservantes.

- No contiene cereales.

Sin embargo, con respecto a este "15% de frutas y verduras" existen polémicas. Algunos expertos dicen que no está comprobado que los perros puedan asimilar por completo los nutrientes que ofrecen las frutas y verduras totalmente crudas. Con respecto a la carne cruda, si bien es cierto que los perros sí la pueden digerir, hay que tener en cuenta que si la carne cruda no tiene un certificado de calidad, el perro podría contraer infecciones y parásitos. Además, a algunos perros simplemente no les gusta comer la carne cruda.

¿Cuáles son los beneficios de la dieta BARF para perros?

Dado que existe controversia con respecto a la dieta BARF, aquí te mostramos una lista de pros y contras de esta dieta, según las opiniones de determinados expertos:

Pros de la dieta BARF

- Tendrá una hidratación correcta, manifestándose en una piel sana y un pelo brillante.

- Tu perro beberá menos agua, porque su alimentación ya contiene mucha agua.

- Sus dientes estarán limpios y sanos.

- Su sistema inmunitario se verá reforzado, disminuyendo las alergias e intolerancias.

- Sus heces serán mejorarán: menos voluminosas y menos olorosas.

- Tu perro tendrá menos gases.

- Su aliento será mejor.

- A tu perro le gustará muchísimo (aunque no a todos, por supuesto).

- Tendrá un estado salud y un comportamiento más positivo.

- Tendrá más energía para su actividad física.

Contras de la dieta BARF

- Puede que tenga deficiencias nutricionales. Cuando alimentas a tu perro con un pienso de calidad, sabes que el equilibrio nutricional es perfecto, de tal manera que al hacer dieta BARF, es necesario prestar mucha atención para balancear adecuadamente los nutrientes.

- Los alimentos que no están frescos o no provienen de fuentes de confianza pueden provocar infecciones bacterianas. Para evitarlo, utiliza ingredientes de calidad y sobre todo, congela las carnes.

- Los huesos pueden ser perjudiciales. Esta es una delas razones principales por las que muchos veterinarios no son amigos de esta dieta. Al morder el hueso, tu perro puede tragarse pequeños fragmentos que podrían acumularse en su intestino, provocándole estreñimiento, bloqueándolo o incluso perforándolo, lo que requeriría cirugía.

- Los dientes rotos son otra preocupación importante, así como los problemas en las encías.

- Es una dieta complicada de administrar. Se recomienda consultar al veterinario, tanto para asegurarte de que tu perro reciba los nutrientes adecuados en las proporciones correctas, como para verificar que se trata de una dieta adecuada para tu perro. De hecho, se aconseja realizar revisiones veterinarias periódicas cada 2 o 3 meses.

