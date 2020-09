Determinados estudios establecen que en España hay aproximadamente un total de 2.490.312 de gatos. Esta cifra engloba tanto a los gatos con hogares (es decir, a aquellos que llamamos "domésticos") como a los que viven en la calle ("callejeros"). Y esto tiene que ver en parte con que los gatos forman parte de esta lista de mascotas ideales tanto para adultos como para niños, entre algunos factores por considerarse que los gatos son muy limpios. Sin embargo, a la hora de tener un gato en casa pueden surgir dudas como ¿puedo bañar a mi gato? y sobre todo, ¿puedo bañar a mi gato aún siendo un bebé? Aquí te damos la solución.

¿Se debe bañar a un gato?

Como decíamos anteriormente, los gatos son animales muy higiénicos y que consideramos "muy limpios". Esto es porque mantienen ellos mismos la higiene de su cuerpo y pelaje. Es decir, ellos mismos lamen todo su cuerpo para eliminar toda la suciedad y así conservar limpio su pelaje. Sin embargo, esto no quiere decir que no tengamos que contribuir a su limpieza así como la del lugar por el que se mueven y sus objetos personales.

Una manera de ayudar a nuestro gato con su higiene es, sobre todo, utilizando cepillos y peines específicos para gatos. En buena parte tenemos que usar estos cepillos cuando nuestro gato esté mudando de pelo o en el caso de tener un pelo largo, caso de razas como el persa, el himalayo, el bosque de Noruega, el chinchilla o el Maine.

Por lo tanto, a la pregunta de "¿los gatos se pueden bañar?" la respuesta es sí, podemos bañar a nuestro gatos, pero no es realmente necesario, es decir, solo debemos hacerlo en casos de estricta necesidad, puesto que el felino va a tender a rechazar el baño. Podemos hacerlo en casos de que se haya ensuciado mucho en una escapada al mundo real y tenga barro o agua sucia, entre algunos ejemplos. También podemos optar por bañarle en caso de que detectemos que nuestro gato no es capaz de limpiarse por sí solo.

¿Se puede bañar a un gato bebé?

Otra pregunta en relación a la anterior sería "¿se puede bañar a un gato bebé?". Como ya decíamos anteriormente, en general deberíamos dejar a nuestros gatos que se encarguen de su propio higiene y evitar lo máximo posible bañarlos si no los queremos enfadar. Lo mismo ocurriría con los gatos bebés, de hecho, es probable que un gato adulto se preste con mayor facilidad al baño.

Si queremos acostumbrar a nuestro gato a los baños debemos empezar a intentarlo desde los 2 y 3 primeros meses de vida, momento en el que está empezando a desarrollar su socialización y periodo clave para su educación. Incluso, podemos llegar a conseguir que disfruten del baño. En cualquier caso, lo mejor será evitar el baño en el gato recién nacido si no queremos generar en este un trauma o algún problema de salud. La mejor opción es dejarlos ser autosuficientes con su propia limpieza.

Cómo bañar a un gato

Por esas excepciones en las que decíamos que se debe bañar a un gato, necesitamos saber cómo hacerlo. En primer lugar, tenemos que hacer que estos se sientan relajados para que el baño no les genere estrés. En segundo lugar, dado que bañar a un gato es complicado, tenemos que utilizar agua que se encuentre a una temperatura de en torno a 27 grados centígrados. Muy importante no soltar al gato al agua como si fuera cualquier otro animal, sino que tenemos que empezar por mojarles las patas con una esponja y hacerles caricias. Luego, ya podemos utilizar el champú (dejándolo unos 5 minutos para que haga efecto), enjuagarlo bien para que no quede ningún resto y finalmente, secarlo con una toalla poco a poco.

Muy importante tener en cuenta que no podemos usar un champú cualquiera, sino que el gato necesita uno específico para su pH y para su pelaje. Por lo tanto, nunca debemos utilizar un gel o un champú de humanos en nuestros gatos puesto que se podrían dar graves consecuencias.

