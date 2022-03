¿Cuál es el origen de la palabra 'quisquilloso'?

El español o castellano tiene muchas palabras consideradas "raras, extrañas, curiosas" así como expresiones o frases hechas también bastante populares, pero cuyo origen no se conoce por su mero significado, caso de la expresión "encontrar a tu media naranja". Más allá de esta expresión, existe una palabra que usamos mucho y llama la atención por su formación léxica, caso de "quisquilloso". Aquí te contamos qué significa esta palabra, si no lo sabes, así como su origen, que seguro que no conoces.

¿Cuál es el origen del término castellano 'quisquilloso'?

Según nos encontramos en la RAE, el término "quisquilloso/a" significa: "Que se para en quisquillas (pequeñeces)"; "Demasiado delicado en el trato común"; "Fácil de agraviarse u ofenderse con pequeña causa o pretexto". Al buscar "quisquilloso" en el DRAE, esta entrada redirige en la segunda acepción hacia la palabra "quisquilla" que significa: "Reparo o dificultad menuda, pequeñez" y "camarón (crustáceo)" e indica que este término proviene del latín (escrito del mismo modo) y que significa "menudencias".

En cuanto a su formación léxica, este vocablo se compone del sustantivo "quisquilla" (cuyo significado ya mencionábamos anteriormente) y del sufijo "oso", que se usa para denotar como una cualidad, característica, relacionado, semejante, que posee o causa.

En lo que tiene que ver a su origen, es importante tener en cuenta que la palabra "quisquilla" fue recogida por primera vez en el diccionario de la Academia usual en su edición de 1803 y lo hacía con la acepción de "reparo o dificultad de poco momento". Sin embargo, en el diccionario de Esteban de Terreros y Pando (1788) aparece con el significado de "especie de pescado marino a modo de araña, pero muy sabroso". Sería en la edición de 1925, del diccionario de la RAE, cuando se le añadió, a la entrada "quisquilla", la acepción de "camarón", que es el significado que le damos hoy en día.

Se entiende que el término quisquilla se emplee también para describir problemas de poca magnitud, dado que los animales son muy pequeños (la máxima longitud que alcanzan son los 9 cm, aunque no suelen superar los 5 cm).

El origen del término "quisquilloso" no está claro, dado que no se encuentra documentado. Según Joan Corominas, es posible que el origen tenga que ver probablemente con la alteración del vocablo "cosquilloso", cuyo significado es: "Muy delicado de genio y que se ofende con poco motivo".

Entre los sinónimos de "quisquilloso" nos encontramos palabras como "puntilloso", "minucioso", "meticuloso", "susceptible", "tiquismiquis", aunque cada una de ellas tiene diferentes matices.

Ejemplos de uso del término "quisquilloso" o "quisquillosa"

- No sé qué le pasa a María, está muy quisquillosa esta mañana

- No soporto trabajar con Diego: eres demasiado quisquilloso, todo te molesta

- No soy quisquilloso, pero no me gusta cuando me mienten o intentan engañarme.

- Eres muy quisquilloso con tu coche. Siempre lo quieres tener perfecto.

