Esta es la función desconocida que tienen las puertas de los coches (pocos la conocen)

Según el último informe estadístico de la DGT del año 2021, en las carreteras españolas circulan nada menos que 37.046.864 vehículos, de los cuales aproximadamente 25 millones son coches.

La mayor parte de los coches que circulan actualmente son modernos y poseen toda una serie de funcionalidades que los coches antiguos no tienen. Por ejemplo, ¿sabías que en la guantera del coche hay un botón oculto que puede resultarte de gran utilidad? No solo esto, sino que las puertas de los coches también tienen funciones desconocidas que no todo el mundo conoce... ¿Quieres saber cuáles?

La función oculta de la puerta del coche

En primer lugar, hay que tener en cuenta que la puerta del coche tiene una pieza situada en la parte trasera del vano que permite que la puerta quede bien cerrada. Se trata de un anclaje que, más allá de tener esta función básica, también sirve para otras cosas.

Para los que no lo sepan, este anclaje nos permite trasladar las bicicletas en el techo del coche, así como montar una baca, muy típica en los coches durante las vacaciones de verano, sobre todo, en familia.

Lo que ocurre es que, en ocasiones, estas plataformas que colocamos en el coche necesitan de esta pieza para quedar fijadas al coche. En consecuencia, podemos usar este anclaje para fijar una plataforma pequeña, sin necesidad de apoyarnos en el vano de las puertas para atar el equipaje a la baca.

Normalmente, la plataforma suele llevar consigo un gancho de metal que se fija en la pieza de la puerta, mientras que la parte inferior se apoya en el vano con una pieza de goma. De esta forma, la colocación de la baca en el coche se vuelve más sencilla y también más segura.

Otras funciones ocultas de la puerta del coche También cabe destacar que las puertas del coche tienen otras cuatro funciones ocultas, más allá de la función anteriormente mencionada. Te contamos cuáles son: Abrir la ventanilla con un sólo botón. Si aprietas durante cinco segundos el botón para subir la ventanilla esta se subirá o bajará sola, según el botón que estés apretando.

Bloquear las puertas automáticamente. También cabe destacar que si mantienes presionado durante cinco segundos el botón de bloqueo de las puertas, estas se bloqueen automáticamente. Eso sí, siempre y cuando la velocidad del vehículo supere los 14 kilómetros por hora.

Desbloquear las puertas automáticamente. Al igual que las puedes bloquear, también las puedes desbloquear. En este caso habría que mantener pulsado el botón de desbloqueo de las puertas durante cinco segundos, de tal forma que se bloquearán las puertas después de quitar la llave del coche.

Activar la calefacción en el retrovisor. No solo tenemos las funciones anteriores, sino que también cabe destacar que si tienes el retrovisor empañado por la lluvia, puedes buscar la perilla de ajuste del espejo en la puerta y girarla a la función de calefacción. Como hemos visto anteriormente, todos los botones que tenemos en la zona interior de las puertas del coche tienen más funciones de las que creíamos a simple vista. Muchas de estas funcionalidades se incorporan con el objetivo de aportar mayor seguridad al coche, así como mayor comodidad al conductor.

