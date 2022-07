Los pueblos españoles que te harán pensar que estás en Grecia

¿No crees que el pueblo de Altea en Alicante podría pasar por el Santorini español? ¿O las calas y playas de Cádiz no podrían hacerte soñar con las de las islas griegas? La realidad es que nuestro país esconde lugares y pueblos increíbles entre los que, además de los pueblos más bonitos de España, también podremos soñar con algunos de los rincones del país griego más espectaculares y sin necesidad de salir de España.

Playas y calas con aguas turquesas que figuran entre las mejores playas de España, pueblos blancos, faros teñidos de blanco sobre grandes acantilados, casas de colores, la mezcla perfecta de mar y montaña o restos de historia como la Torre del Homenaje en Zahara de la Sierra que harán las veces del mejor mirador, para hacerte sentir en el mismísimo monte Lycabettus. Todo esto es lo que encontrarás en estos seis pueblos españoles.

Los pueblos de España que te harán pensar que estás en Grecia:

Vejer de la frontera (Cádiz)

Cádiz, no solo tiene algunas de las playas más bonitas de España, sino que también cuenta con alguno de los pueblos más bonitos. Pueblos de gran belleza en los que resulta fácil perderse y olvidarse del reloj paseando por sus calles y este el caso de Vejer de la Frontera. Uno de esos pueblos situados en la montaña que destaca por su belleza y también por el entorno que lo rodea, pero será precisamente paseando por su centro y sus calles plagadas de casas blancas y patios repletos de flores, cuando realmente te sientas en la mismísima Isla de Miconos. Este pueblo blanco además está a sólo unos minutos de las mejores playas vírgenes de la zona

Vejer de la Frontera

Zahara de la Sierra (Cádiz)

Zahara de la Sierra es otro de los pueblos que forman parte de la ruta de los pueblos blancos de Cádiz y otra de las paradas imprescindibles, si quieres sentirte como en Grecia sin salir de España. Uno de esos pueblos que se encargan de teñir de blanco la verdosa Sierra de Cádiz. No te olvides de visitar su Torre del Homenaje de origen musulmán, donde tendrás las mejores vistas y podrás sentirte como en el mismísimo monte Lycabettus de Grecia. Aunque sin duda, callejear por Zahara de la Sierra y disfrutar de cada uno de sus rincones únicos, también es una gran opción para viajar al país griego.

Zahara de la Sierra

Cudillero (Asturias)

Y del sur, directos al norte de España y concretamente al pueblo de Cudillero en Asturias. Uno de los pueblos considerados más bonitos de España y en el que los diversos colores de las casas ordenadas como un anfiteatro natural, en contraste con el verde del entorno montañoso, así como su proximidad al mar o sus calles empedradas, podrán recordarte al mismísimo pueblo de Halki en Isla de Naxos

Cudillero

Pilar de La Mola (Formentera)

Un pueblo con mucho encanto y tranquilo, así es el pueblo de Pilar de La Mola que podrás encontrar en Formentera. Un núcleo urbano aislado en el que no deberías perderte su mercado de artesanía, su iglesia del Pilar (construida en el siglo XVIII), sus restaurantes y bares, pero sobre todo no te olvides de culminar tu visita en su famoso faro situado a escasos kilómetros de la carretera principal. Desde él, además de las mejores vistas a los acantilados, también podrás sentirte como si estuvieses en uno de los muchos faros distribuidos por el país griego. Tampoco olvides acercarte hasta Caló d’es Mort, una cala que encontrarás a pocos kilómetros del pueblo y en el que sus grandes rocas y aguas azul turquesa te harán soñar con las playas de las Islas Griegas.

Pilar de La Mola

Altea (Alicante)

Altea podría ser el Santorini español, solo necesitarás ver su blancura y las dos cúpulas azules y brillantes de su iglesia, para parecer que has viajado hasta el Egeo, pero lo cierto es que no tendrás que salir de la costa mediterránea. Uno de los pueblos más bonitos de la Comunidad Valenciana y uno de esos destinos imprescindibles dentro de la Costa Blanca. El Mirador de Portal Vell, los restos amurallados de Altea, la Iglesia de Nuestra Señora del Consuelo, sus calles, el paseo marítimo o sus playas son algunas de las paradas imprescindibles que no deberían faltar en tu visita.

Altea

Sant Joan de Labritja (Ibiza)

Ubicado en el sector noroccidental de la isla de Ibiza, Sant Joan de Labritja es un pequeño y bonito pueblo teñido de blanco y agrupado alrededor de una de sus iglesias. Un pueblo en el que podrás encontrar restos de pequeñas necrópolis púnicas rurales, además de la importante cueva del Culleram o preciosas calas como d’en Serra, Sant Vicent, Xarraca o Portinatx, que seguro te trasladarán directo a Grecia.

Sant Joan de Labritja

