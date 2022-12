Este pueblo de Castilla y León está entre los más visitados de España en 2022

De entre todos los pueblos de Castilla y León hay uno que ha destacado durante este año 2022 por encima de todos. Se trata de Trigueros del Valle y se encuentra situado en la provincia de Valladolid. Civitatis lo destaca por ser uno de los pueblos más populares y visitados, según sus registros. Si quieres saber más sobre este pueblo y su particular castillo, aquí te contamos todo.

Trigueros del Valle

Perteneciente a la Comarca de la Campiña del Pisuerga, este municipio ha pisado los talones al destino anterior, quedándose muy cerca de ser el pueblo más visitado en lo que va de 2022. De hecho, el primer puesto lo ocupa Fornells, en Menorca.

Qué ver en Trigueros del Valle

Si piensas hacer una visita por Trigueros del Valle, te contamos varios de los lugares de interés que debes visitar en tu ruta por esta localidad vallisoletana:

- Iglesia de San Miguel Arcángel.

- Iglesia de Santa María del Castillo.

- El Castillo de Trigueros del Valle.

- Enoturismo en las Bodegas Lezcano Lacalle.

De entre todos estos lugares, destaca el Castillo de Trigueros del Valle, que se puede visitar a través de una excursión con Civitatis. De este se dice que está "encantado". De hecho, desde la propia plataforma de Civitatis nos dice que: "Esta localidad de la provincia de Valladolid alberga desde el siglo XV un baluarte donde la historia y los misterios se entrelazan."

También Civitatis cuenta cuáles son las partes del castillo que podemos visitar, estas son las siguientes. Concretamente, alberga en su interior cinco áreas temáticas principales cuya visita se realiza por libre:

- Guarida del dragón: mazmorra en la que deberéis tener cuidado de no despertar a una gigantesca criatura…

- Torreón fantasma: aposentos privados de las familias Robres y Guevara durante el siglo XV. ¿Serán ciertos los secretos que se ocultan en estas estancias?

- Salón de la criptozoología: extraños animales os aguardan en su interior.

- Gabinete de las curiosidades: objetos mágicos y extravagantes conforman la colección de este museo tan particular.

- Laboratorio: los experimentos de esta sala no son del todo, ¿cómo decirlo? Bueno, mejor será que los veáis con vuestros propios ojos.

