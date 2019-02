Más imágenes de 'Juego de Tronos': un dragón, la sonrisa de Arya y la gran batalla que se avecina

Todo el mundo con la vista puesta en la gala de los Premios Oscar, que si Roma que si Green Book, y la HBO intentando contraprogramar a la Academia de Hollywood. A través de su cuenta de Twitter, la cadena estadounidense ha lanzado un pequeño adelanto de sus novedades, en lo que a series respecta, para 2019. Todos los focos están puestos sobre el desenlace de la aclamada Juego de Tronos y, poco antes de que se comenzasen a repartir las estatuillas, HBO reveló un par de nuevas imágenes.

En un pequeño vídeo de un minuto y medio, y en el que se encadenan cortos clips de algunas de las apuestas de la cadena para los próximos meses, como la segunda entrega de Big Little Lies, el regreso de Deadwood en forma de película o Euphoria, The Righteous Gemstones y Catherine the Great, destacan nuevas escenas de la temporada final de Juego de Tronos.

¿Y qué es lo que se ve? Pues tras una vista aérea de Invernalia, la casa de los Stark, aparece uno de los dragones de Daenerys sobrevolando al ejército de los Inmaculados por un paraje nevado en lo que parece la antesala de una épica batalla (¿contra los Caminantes Blancos?). Lo único cierto es que los productores de la serie han asegurado que la batalla de los Bastardos, de la sexta temporada, quedará en anécdota con lo que se avecina en estos últimos seis episodios -de 60 minutos los dos primeros y de 80 lo otros cuatro-.

Tras el breve vistazo al numeroso ejército de khaleesi, aparece Arya Stark mirando en dirección al cielo y dejando escapar una ligera sonrisa de sorpresa y de agrado. ¿Será esa su cara al ver al dragón volando? En el tráiler también se recupera ese primer encuentro entre Sansa Stark y Daenerys en la que la primera entrega Invernalia a la Rompedora de Cadenas.

Poniente se prepara para un final que promete ser épico y los fans de Juego de Tronos ya comienzan a mostrarse nerviosos tras más de un año y medio de espera. El 14 de abril comienza el desenlace.