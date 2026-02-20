El violín de Arabella Steinbacher volverá a brillar en la Sociedad de Conciertos de Alicante junto al piano de Peter von Wienhardt

La violinista Arabella Steinbacher, junto al pianista Peter von Wienhardt ofrecerán un excepcional recital en el Teatro Principal de Alicante el lunes 23 de febrero, a las 20:00 horas.

El Teatro Principal de Alicante acogerá el próximo lunes 23 de febrero, a las 20:00 horas, el recital que ofrecerán la violinista Arabella Steinbacher y el pianista Peter von Wienhardt. La cita, organizada por la Sociedad de Conciertos de Alicante, reunirá un programa de obras de Gershwin, Saint-Saëns, Falla, Prokofiev, Strauss y Khachaturian, conformando un recorrido musical por distintas tradiciones y estilos que reflejan la versatilidad interpretativa de ambos artistas.

Una violinista de altura

Aclamada en todo el mundo como una de las solistas más importantes de la actualidad, Arabella Steinbacher es conocida por su repertorio extraordinariamente variado, que incluye obras de las épocas clásica y romántica, junto con obras de concierto modernistas de Bartók, Berg, Britten, Glazunov, Gubaidulina, Hartmann, Hindemith, Khachaturian, Milhaud, Prokofiev, Schnittke, Shostakovich, Szymanowski y Sibelius.

Arabella Steinbacher inaugura la temporada 2025/26 con su regreso a los BBC Proms de Londres, donde interpretará «Le boeuf sur le toit» de Milhaud con la Royal Philharmonic Orchestra bajo la dirección de Vasily Petrenko. Otros momentos destacados incluyen sus actuaciones con la Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, la Taiwan Philharmonic Orchestra o la Munich Symphony Orchestra.

Entre las orquestas con las que Arabella Steinbacher colabora habitualmente se encuentran la Filarmónica de Nueva York, la Orquesta Sinfónica de Boston, la Orquesta Sinfónica de Chicago, la Gewandhausorchester Leipzig, la NDR Elbphilharmonie Orchester y la Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Ha actuado con gran éxito con la London Symphony y la Orchestre National de France, la ORF Radio-Symphonieorchester Wien, la Seoul Philharmonic Orchestra y la Orquesta Sinfónica KBS. Ha realizado numerosas giras con la Orquesta Filarmónica de la BBC, la Orquesta Filarmónica de Estrasburgo y la Deutsche Radiophilharmonie Saarbrücken.

Ha trabajado con directores como Herbert Blomstedt, Christoph von Dohnányi, Christoph Eschenbach, Lawrence Foster, Valery Gergiev, Jakub Hrůša, Marek Janowski, Vladimir Jurowski, Fabio Luisi, Zubin Mehta, Andris Nelsons, Yannick Nézet-Séguin, Andrés Orozco-Estrada, Kirill Petrenko, John Storgårds y Kazuki Yamada.

El año pasado estuvo marcado por una gira muy aclamada con la Orquesta Filarmónica de Bergen bajo la dirección de Sir Mark Elder y su regreso a la Orquesta Sinfónica de Sídney con Edward Gardner. Un hito importante fue el lanzamiento de su última grabación, «Beethoven & Lentz», con la Orquesta Filarmónica de Luxemburgo y Gustavo Gimeno, bajo el sello Pentatone. También presentó «...to beam in distant heavens...» de Georges Lentz, una obra escrita para ella, y presentada al público alemán con la Orquesta Sinfónica de la WDR y Ryan Bancroft, antes de estrenarla en Japón con la Orquesta Sinfónica de Kioto bajo la dirección de Nodoka Okisawa.

Igualmente, dedicada a la música de cámara, continúa su colaboración en recitales con el pianista Peter von Wienhardt. Esta temporada, el dúo actúa en Bruchsaler Schlosskonzerte y en Alicante.

Su extensa discografía refleja tanto su versatilidad como su curiosidad artística. Incluye obras de Arvo Pärt y Johann Sebastian Bach con la Stuttgarter Kammerorchester, un ciclo de Mozart muy elogiado con la Festival Strings Lucerne, así como «Las cuatro estaciones» de Astor Piazzolla y Antonio Vivaldi con la Orquesta de Cámara de Múnich. El repertorio del siglo XX ocupa un lugar destacado, con aclamadas grabaciones de Britten, Hindemith, Szymanowski, Strauss y Prokofiev.

Nacida en una familia de músicos, Steinbacher toca el violín desde los tres años y estudia con Ana Chumachenco en la Universidad de Música y Teatro de Múnich desde los ocho años. Una fuente de inspiración y orientación musical para ella es el violinista israelí Ivry Gitlis.

Steinbacher toca actualmente el violín de Antonio Stradivari, Cremona 1718, conocido como "ex Benno Walter" y el Guarneri del Gesù «Sainton», Cremona, 1744, ambos cedidos generosamente por una fundación privada suiza.

Un pianista versátil

Peter von Wienhardt es un reconocido pianista, compositor y arreglista, cuyo virtuosismo técnico y su facilidad para la lectura a primera vista le han permitido adquirir un extenso repertorio, que abarca piezas poco conocidas de todos los estilos.

Su sello es la interpretación de obras aparentemente imposibles o extremadamente complejas, y su lema: «Toda obra musical merece al menos una interpretación perfecta, acorde con las intenciones del compositor. Solo entonces se decidirá su historia»

Desde 1998 hasta 2012 tuvo la oportunidad de compartir sus conocimientos y experiencias con jóvenes intérpretes de orquestas internacionales en la Academia de Orquesta del Festival de Música de Schleswig Holstein y difundir su estilo musical.

Peter von Wienhardt, nacido en Budapest en 1966 y criado en Alemania, ha viajado por todo el mundo, actuando como solista y con grupos de cámara en prácticamente todas las salas de conciertos conocidas del mundo. Por nombrar solo algunas: Goldener Saal (Viena), Sala Smetana - Praga, Conservatorio Franz Liszt - Budapest, Filarmónica de San Petersburgo - gran sala, Suntory Hall - Tokio, Seoul Arts Hall & Sejong Hall - Seúl, Salle Gaveau - París, La Fenice - Venecia, Atheneul - Bucarest, Carnegie Hall - Nueva York o el Bellas Artes - Ciudad de México entre otras.

Ha ganado numerosos premios, entre otros, Bartók, Cziffra-Liszt, Deutscher Musikrat o el Echo Klassik, y hasta la fecha ha publicado trece discos como intérprete, tanto en solitario como con orquestas y personalidades del mundo de la música de cámara. Su último CD, “Rhapsodie”, ha sido acogido con gran entusiasmo por la crítica internacional.

Desde 2006 es profesor de piano en Münster y director artístico de las Aaseerenaden Münster, uno de los festivales de música clásica al aire libre más importantes de Alemania.

Las composiciones y los arreglos de Peter von Wienhardt se interpretan con gran éxito en todo el mundo. A modo de ejemplo, cabe mencionar el año 2019, en el que sus obras y arreglos fueron grabados en CD por la WDR de Colonia, la Orquesta de Cámara de Múnich y la Sinfónica de Londres. Además, su concierto para piano se estrenó en marzo de 2024 con él como solista y la Orquesta Sinfónica de la ciudad de Münster bajo la dirección de Golo Berg.