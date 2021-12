Serrat en España en 2022: cuándo y dónde comprar las entradas para sus conciertos

Joan Manuel Serrat ha anunciado las primeras fechas de los conciertos en España con los que dirá adiós a los escenarios con la gira El vicio de cantar 1965-2022, que comenzará el 27 de abril en Nueva York, seguirá por América Latina y terminará en Barcelona el 23 de diciembre de 2022.

La gira de despedida de Serrat pasará por más de una decenas de ciudades, desde Madrid y Bilbao hasta Sevilla, Granada o Zaragoza o San Sebastián.

Las entradas saldrán a la venta el jueves 9 de diciembre a las 10:00 horas en la web del cantautor (www.jmserrat.com) y en El Corte Inglés.

Fechas de conciertos

Murcia: 8 junio, Plaza de Toros

Bilbao: 11 junio, Palacio Euskalduna

Valencia: 30 de junio, Plaza de Toros

Alicante: 3 agosto, Plaza de Toros

Pamplona: 17 septiembre, Navarra Arena

Granada: 23 septiembre, Plaza de Toros

San Sebastián: 8 octubre, Auditorio Kursaal

Zaragoza: 12 octubre, Pabellón Príncipe Felipe

Madrid: 13 diciembre, WiZink Center

Barcelona: Palau Sant Jordi, 23 diciembre

En los próximos días se anunciarán más ciudades y fechas.

Despedida sobre el escenario

Joan Manuel Serrat anunció el pasado 2 de diciembre su retirada de los escenarios. "Lo que he decidido es despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga", explicó el cantante, de 77 años, en una entrevista en el diario El País.

Serrat argumentó así su decisión: "Tocaré y compondré en casa, es posible que grabe un disco. Pero no volveré a los escenarios. Y me despediré no a la francesa, sino como corresponde".

Cantautor y compositor con una carrera musical de más de cincuenta años, Serrat (Barcelona, 1943) es autor de la canción insignia Mediterráneo, considerada una de las mejores canciones españolas de todos los tiempos.

Sus géneros han ido del cancionero popular, el folklore catalán, la copla española y el bolero, al tiempo que ha sido uno de los pioneros de lo que se llamó la Nova Cançó catalana.

Serrat, que actuó por primera vez en público el 18 de febrero de 1965 en el programa Radioescope de Radio Barcelona, ofreció en febrero de 2020 su último concierto hasta la fecha.

Fue como parte de una gira conjunta junto a su amigo y compañero Joaquín Sabina, concretamente el 12 de febrero, en el segundo de los dos compromisos en el Wizink Center de Madrid, donde el artista jienense sufrió una caída del foso que obligó a su hospitalización y a una larga convalecencia.

