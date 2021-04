El hombre que pone música a las telenovelas turcas y ahora traduce sus canciones al castellano

Cada martes más de dos millones de personas se pegan a la pantalla a las 22:00 para disfrutar de su serie favorita. No es el último pelotazo de Netflix, ni tampoco la última moda que viene de EEUU. Se trata de Mujer, la telenovela turca que arrasa cada semana en toda España. Un culebrón de los de toda la vida, sólo que ahora aquellas novelas mexicanas de Televisa han cedido su trono a las que vienen de Turquía. No es a primera que revienta los audímetros, la moda viene de atrás. Fatmagul -de la que Antena 3 ha creado un remake español, Alba- o Madre ya habían abierto el melón de este fenómeno.

Ahora todas las cadenas quieren su pelotazo turco. En Telecinco lo intentan con Love is in the air, pero en el resto de cadenas de las grandes empresas audiovisuales también estrenan otras ficciones. Es el caso de Omer, sueños robados, uno de los productos estrella de Divinity. El boom de las novelas turcas se ha extendido a todos los que trabajan en ellas, y uno de los pilares fundamentales de estos productos es su música.

El caso de Omer, sueños robados, es paradigmático por otro motivo. Contiene la primera canción turca de telenovela traducida al español. El responsable es Murat Evgin, uno de los profesionales más reputados en la música de los culebrones turcos. Es el hijo de una estrella de pop que triunfó en los 70 y lleva componiendo desde los 17 años (tiene 42). En 2003 descubrió que en la televisión estaba su futuro, componiendo para series, películas y realities. Ahora, este autor ha descubierto que en los países de habla hispana triunfan estas series y ha decidido dar un nuevo paso: traducir sus propias composiciones para explotar el mercado hispanohablante.

Para ello ha aprendido castellano durante el confinamiento y empieza a dar los primeros pasos gracias a Sueños robados, con la que ha debutado adaptando dos de sus éxitos: Pájaros Heridos y Amor a pesar de todo. La primera seña de que algo se movía en el mercado hispano hablante le llegó gracias a los mensajes de muchos “seguidores de latinoamérica”. Murat ya había intentado aprender nuestro idioma hace diez años, pero esta vez se decidió a hacerlo. Además, tiene claro que el castellano “es la lengua más romántica para cantar una canción”.

“Sueños robados ha sido muy exitosa en latinoamérica, y los fans me empezaron a pedir el significado de las canciones que sonaban, su traducción, y ahí sí que tuve claro que había aprender el idioma para traducir las letras. La traducción la hice con ayuda de unos amigos, y cuando tuve la traducción de Pájaros heridos delante, en mis propias manos, me di cuenta de que las sílabas encajaban perfectamente con la melodía, y fue en ese momento en el que me dije que por qué no las cantaba en español”, cuenta el compositor a EL ESPAÑOL.

Esto fue hace poco más de un año, antes de que una pandemia cambiara el mundo tal como lo conocíamos. Así que Murat grabó esta primera versión sin saber español, grabándose la pronunciación y mandándosela a amigos para que le corrigieran. “Así fue mi viaje para empezar a aprender a cantar en español, pero ahora los fans están muy contentos de saber lo que significan las canciones y de escucharme, porque dentro del episodio suenan las versiones en turco, pero después pueden ir a mi canal de youtube y escuchar todas en español”, explica.

El aprendizaje “está siendo difícil”, porque aunque Murat sepa varios idiomas, “es la primera lengua que viene del latín que aprendo y es muy diferente. Está siendo complicado, sobre todo para practicarlo, porque no encuentro amigos en Estambul para hacerlo. Al principio empecé un curso presencial, pero con la pandemia ha sido online, y aprender online por zoom es más difícil, creo que cara a cara sería más fácil”, opina el músico, que lleva 17 años componiendo para televisión y para la serie más veterana de Turquía.

Murat Evgin cree que el éxito de las telenovelas turcas en España tiene que ver con que “somos mediterráneos y mostramos nuestras emociones, tenemos el corazón caliente, y creo que tenemos muchas cosas en común. Los dos países han tenido influencias árabes en el pasado y nuestra música muestra nuestros estados de ánimo y las cosas que tenemos en común. Cuando era niño yo veía muchas series latinoamericanas, y ahora países como España o Turquía están haciendo muy buenas historias, y esas similitudes culturales hace más fácil que las series y las telenovelas viajen entre estos países”.

Ya ha lanzado la banda sonora de Omer, sueños robados, en castellano, y esto es sólo el comienzo, porque tiene “más canciones que quiere traducir y cantar al español”. Con ellas espera venir a cantar a nuestro país y no como turista, y así podrá demostrar sus estudios de guitarra clásica, lo que le llevó a estudiar algo de flamenco, y su conocimiento de algunas perlas de nuestra música: “recuerdo una canción de mi infancia… de Azúcar Moreno. Triunfó aquí”. Quizás las Azúcar Moreno tengan también un futuro en Turquía traduciendo su Caramba.