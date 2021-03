Las 7 cosas que no sabías de Cagri Citanak ('Love is in the air'): sus comienzos tocando la guitarra y como modelo

En pleno auge de las series turcas que han cautivado a la audiencia española, sus protagonistas se han convertido en un foco que acapara miradas. Y sus vidas íntimas en un tema de conversación de quienes quieren saber más de las personas que se esconden detrás de los personajes. Ese es el caso de Cagri Citanak (30 años), quien se ha dado a conocer en España gracias a Ferit, el papel que interpreta en Love is in the air.

1. Vocación desde la infancia

Siempre supo que quería ser actor. Tanto, que a los 10 años ya comenzó realizando talleres de teatro. Una base que le sirvió para, una vez se trasladó desde su Antakya natal hasta Estambul, realizar esos estudios de interpretación en la Facultad de Artes y Música. A pesar de que fuera de las fronteras de su país ha empezado a obtener reconocimiento ahora, lleva una década realizando trabajos en telenovelas como con la que ha saltado a España. Sweet Revenge, Urgent Love Wanted, Honor Issue, Don't Worry For Me, The Lost City o Silent son algunos de los títulos que ha realizado en ese camino que ha realizado ante las cámaras. Además, su círculo íntimo siempre ha destacado de él su sentido del humor y cómo, en las reuniones familiares o de amigos, amenizaba las veladas con imitaciones.

2. Antes de la escena

Lo cierto es que, a pesar de que ahora sabe lo que es la fama, sus comienzos fueron duros. Tanto que, hasta que comenzaron a contar con él como actor, no le quedó más remedio que buscar alternativas de vida. Una de ella fue coger su guitarra y ofrecer conciertos en pequeñas salas y trabajando como modelo para varias marcas. Fue precisamente esa faceta la que le abrió las puertas al conseguir contactos que le dieran una oportunidad como actor.

Cagri posando como modelo.

3. Su familia y su religión

Citanak es hijo de un cirujano cardiovascular y una directora de colegio (concretamente, en la localidad de Tahai. Tiene tres hermanos: dos varones (uno de ellos es futbolista y el otro es propietario de un gimnasio) y una chica, que está casada y vive en Madrid. También se conoce que es musulmán, religión mayoritaria en Turquía.

4. Pasión por los perros

Si bien es cierto que no registra una actividad frenética en su cuenta de Instagram (donde ya roza el medio millón de followers), sí se observa que, en una buena cantidad de los 56 post fijos que se pueden ver en su perfil (el primero de ellos, de septiembre de 2015), aparece en compañía de perros. Algunos de ellos, sus mascotas. Otros, pertenecientes a un refugio de animales al que le llevó Başak Gümülcinelioğlu (29), compañera re reparto y pareja en la serie que emite Telecinco. Ella le realizó ese regalo por su 30 cumpleaños: pasar un rato con esos animales que tienen la necesidad de atención y cuidados.

Ambos actores de 'Love is in the air' en una imagen junto a los perros del refugio que visitaron el pasado otoño. Instagram.

5. Misteriosa vida privada

Imágenes como esta que se ve sobre estas líneas y algunas fotos que ha conseguido la prensa de su país, en la que han disfrutando de tiempo juntos, han hecho sospechar que la química que demuestran en el set de rodaje podría haber traspasado la pantalla. Hay quienes sugieren, desde Turquía, que Cagri y Başak son almas gemelas y que es cuestión de tiempo, si es que la relación prospera, que hagan oficial un romance con el que ya fantasean los incondicionales de la serie. Más allá de estos rumores que acaban de ver la luz, ha sabido mantener todo lo que no es su carrera profesional alejado del foco mediático.

6. Estilo 'casual

A pesar de que en sus redes sociales trata de dar las menos pistas posibles sobre él, sí se observa un patrón en sus outfit: ropa casual, de estilo desenfadado, con predominio de las camisetas listas y las cazadoras vaqueras o sobrecamisas (preferiblemente también en tejido denim). Una imagen que no varía si ofrece una instantánea desde casa o cuando sale a compartir su tiempo de ocio con amigos (buena parte de ella, actores de esos culebrones turcos que se encuentran viviendo un momento dulce en España).

Sin título (10)

7. En forma

Sin llegar a tener obsesión por el culto al cuerpo, sí es un hombre al que le gusta cuidarse. Y buscar un hueco en su agenda, todos los días, para cumplir con su rutina de ejercicios. Además, cuando se le presenta la oportunidad, le gusta jugar partidos de fútbol con sus amigos. Una manera de, además de mantenerse en forma, seguir estando conectado a su círculo íntimo de siempre, de antes de que su sueño se convirtiera en realidad y le reportase la fama de la que hoy disfruta.

