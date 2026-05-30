Muere a los 89 años la directora de cine Josefina Molina

La directora, guionista, realizadora de televisión y escritora Josefina Molina ha fallecido este sábado en Madrid a los 89 años, según ha informado la Academia de cine.

"Pionera, visionaria, arriesgada, luchadora y feminista", así la describe la propia Academia, la cual la considera como una "directora fundamental de nuestra cinematografía".

Molina fue reconocida con el Goya de Honor en 2012 —siendo la primera mujer en obtener el título— y era patrona de honor de la Fundación Academia de Cine.

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