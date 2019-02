La espectacular versión de Rosalía de 'Me quedo contigo', de Los Chunguitos, en los Goya

"Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, ay, amor, me quedo contigo": Rosalía eligió Me quedo contigo, mítico himno de Los Chunguitos, para sorprender con su voz y su poderío en la gala de los Goya. Un largo vestido rojo y un impactante coro secundándola detrás. "Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que hable la historia de mí por los siglos... ay amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado, y te quiero y te quiero, y sólo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios, sentir en tus brazos que soy muy feliz".

Rosalía en los Goya

Me quedo contigo fue la banda sonora de la película Deprisa, deprisa, de Carlos Saura, que relataba la historia de una banda de delincuentes juveniles, cuatro amigos del extrarradio madrileño de la Transición, un imaginario que a menudo recupera Rosalía en sus videoclips. "Si me das a elegir entre tú y mis ideas, que yo sin ellas soy un hombre perdido, ay amor, me quedo contigo".