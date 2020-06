El gesto más solidario de Barbra Streisand: hace a la hija de George Floyd accionista de Disney

La muerte de George Floyd a manos de un policía blanco no solo ha dejado una huella imborrable en la historia de la comunidad afroamericana. También ha dejado huérfana a su hija Gianna Floyd, de seis años de edad.

De esta manera, la actriz Barbra Streisand no ha querido quedarse con los brazos cruzados y ha enviado a la joven niña un paquete con un certificado de acciones de Disney, una carta firmada por ella y dos álbumes suyos, Color me Barbra y My Name Is Barbra.

Gianna Floyd, ahora accionista de Disney gracias a Streisand, ha publicado un mensaje de agradecimiento en su red social de Instagram. "Gracias @barbrastreisand por mi paquete. Ahora soy accionista de Disney gracias a ti", ha escrito.

La actriz estadounidense no ha sido la única en querer ayudar a Gianna y a su futuro. Kim Kardashian y Kanye West han decidido cubrir los futuros costes de la Universidad de Gianna. "Mi madre y yo estamos muy agradecidas a vuestra familia", ha publicado en Instagram.