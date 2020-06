Laila Jiménez, de reportera acosada a presentadora sustituta en 'Informativos Telecinco'

Las cadenas de televisión ya están cerrando su temporada más atípica y dando paso a la programación veraniega, con importantes relevos entre sus rostros principales, quienes desde este fin de semana disfrutarán de sus vacaciones hasta septiembre.

Es el caso de Informativos Telecinco, cuyos presentadores titulares ya han comenzado a despedirse de la audiencia. El pasado 19 de junio, David Cantero (59) e Isabel Jiménez (38) presentaban su último informativo juntos hasta septiembre, mientras que en la edición matinal Alba Lago (35) ya cuenta las horas para irse de vacaciones.

La silla de Lago en la madrugada la ocupará un rostro que no es nuevo para los espectadores de la cadena. Laila Jiménez (38), reportera afincada en Barcelona, será la encargada de sustituir a la presentadora titular durante el verano. Así lo ha anunciado ella misma a través de su perfil en Instagram: "Cuelgo el micro en este fondo un par de meses... Me pongo la capa y me uno al equipo 'Dormir es de cobardes'. Algunos los conocen como Informativo Matinal. ¡Se os hará madrugar pero me encantará veros a todos!", ha escrito.

Laila lleva vinculada a Mediaset desde el año 2006, trabajando como reportera desde Cataluña. Su experiencia al frente del informativo matinal no será la primera, pues ya ejerció esta labor en en 2009 y 2010.

El nombre de Laila Jiménez cobraba cierta notoriedad el pasado mes de octubre durante la cobertura de la manifestación independentista del 1 de octubre en Cataluña. La reportera fue agredida en directo mientras intentaba hacer una crónica de los actos.

Aquel deplorable gesto, que ella misma calificó como humillante, fue condenado por periodistas de varios medios y cadenas, así como líderes políticos que enviaron un mensaje de apoyo unánime a la reportera.

Amplia carrera

Laila Jiménez lleva en Mediaset desde 2006. RRSS

Laila Jiménez es Licenciada en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus primeros pasos en la profesión los dio con 21 años, ejerciendo unas prácticas en la redacción del canal CNN+ en Madrid.

Tras la finalización de su beca, la cadena la contrató como redactora y, al poco tiempo, fue trasladada a Barcelona. En febrero de 2005, la catalana fichaba por Atresmedia, en cuya redacción trabajaría durante el siguiente año, cuando aterrizaría en Mediaset.

En sus inicios en la compañía de Paolo Vasile (67), Laila trabajó desde Barcelona como redactora de Informativos Telecinco. Además, fue la encargada de presentar las desconexiones regionales en Cataluña del programa Mirada Crítica durante una temporada.

A lo largo de su carrera en Mediaset, la periodista se ha puesto al frente de Informativos Telecinco en tres ocasiones. La primera, en el verano de 2009, cuando presentó la edición matinal junto a Daniel Gómez. La segunda tuvo lugar al año siguiente, cuando condujo el informativo en solitario los meses de julio y agosto.

Recientemente, la presentadora condujo la edición Fin de Semana, por lo que cuenta con sobrada experiencia para afrontar de nuevo esta tarea en la edición matinal.

Su faceta personal

Laila es amante de la literatura, los viajes y el deporte. RRSS

En su perfil de Instagram, la periodista muestra su lado más íntimo, espontáneo y personal. Y es que, a pesar de la repercusión con la que cuenta -tiene más de 21.000 seguidores- no duda en dejar constancia de su día a día a través de sus publicaciones y en sus stories.

"Instagram es cien por cien personal. Ahí está guardada la que vive tras la cámara y se asoma, de vez en cuando, para compartir momentos", comentaba en una entrevista para el blog Dagarin en 2015.

En el contenido que comparte en sus redes demuestra ser una viajera intrépida, lectora empedernida y aficionada al fitness. Amante confesa de los destinos de playa, afirma estar enamorada de las costas de Brasil, aunque sin duda se queda con la Costa Brava que la vio crecer.

Entre los muchos destinos que ha visitado, ninguno ha podido otorgarle lo que encuentra en Cañete (Cuenca), su pueblo materno. Así lo relataba en el blog de viajes Hanway: "Hay que volver cada verano aunque sólo sean tres días. Allí está ¡el placer del hogar! Volver a la casa de los abuelos, pasear por el monte, el olor a leña, las estrellas por la noche, el agua de la fuente, el huerto… Cuando llegas ya lo notas: ¡Te estás oxigenando!".

