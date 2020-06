Vivi Figueredo ('SV 2014') y sus polémicas: del 'affaire' con Amador Mohedano a la prostitución

Vivi Figueredo (33 años) ha vuelto a acaparar titulares en España seis años después de su paso por Supervivientes 2014. La modelo paraguaya ha denunciado públicamente que se están difundiendo varios vídeos íntimos en los que aparece con su exmarido, Giancarlo Álvarez, unos archivos por los que está asegura estar siendo extorsionada por varios usuarios.

Lo cierto es que, cada vez que el nombre de Figueredo resuena en este país, es para levantar la polémica, pues tras su aventura por Honduras se recorrió los platós para desvelar los aspectos más controvertidos de su vida personal, así como sus diferentes affaires con varios famosos.

Viviana Figueredo es modelo profesional, licenciada en Administración de Empresas y tiene un máster en Economía. Antes de aterrizar en Supervivientes 2014, había adquirido popularidad en la televisión paraguaya. En 2010, ya en Madrid, se alzó como finalista del certamen Chica Interviú.

Su perfil era uno de los más desconocidos en los Cayos Cochinos, pero llegó a Honduras dispuesta a destacar: "Afronto la experiencia con optimismo, con mucha garra y muchas ganas de llegar a la final. Espero ante todo ganar y ganarme el cariño del público", confesaba entonces.

La superviviente compartió concurso con famosos como Diego Matamoros (33), Anabel Pantoja (33) o Amador Mohedano (66). Fue precisamente este último el primero del que la paraguaya se ganó el cariño, protagonizando unas escenas de complicidad que le valdrían para alimentar sus tramas en el concurso y sentarse en varios platós de vuelta a Madrid.

La modelo y el hermano de Rocío Jurado entablaron una estrecha amistad, con masajes, indirectas y un constante tonteo que fue la comidilla de los supervivientes. Ella no dudó en enviar un mensaje a Rosa Benito (64), exmujer de Amador: "¿Qué te parece si la paraguayita empieza una relación con tu exmarido?", bromeaba delante de él.

El flirteo provocó las sospechas de varios compañeros, que acusaron a Vivi de querer "pegar el braguetazo" con Amador. Incluso él mismo desconfiaba de ella: "Yo creo que ella se quiere introducir de esta forma en el mercado español y seguir en un futuro con su profesión y su sueño, que es el modelaje", llegó a comentar.

Pero ella, ajena a las críticas, no dudaba en deshacerse en halagos hacia Amador en su presencia, incluso en los directos desde la Palapa: "Me parece muy agradable, me gusta hablar con él y me hace pasar ratos muy divertidos. Es muy elegante y a mí me gustan los hombres mayores", confesaba.

El incipiente romance se rompió en cuanto la aventura de Vivi en Supervivientes tocó su final. La paraguaya se encargó de mantener su notoriedad sentándose en el Deluxe, donde llegó a afirmar que Amador había intentado sobrepasarse con ella: "Me daba besos en la boca, me metía la lengua. Me parecía repugnante, asqueroso. Lo veía en plan degenerado. Él me ponía la mano en mi pierna y me acariciaba. Es un viejo baboso", fueron algunas de sus incendiarias declaraciones.

En aquella ocasión, Figueredo fue expulsada de plató entre insultos y acusaciones de mentirosa, pero volvería un par de semanas después para enfrentarse al 'poli', desvelando que había ejercido la prostitución y que se sentía atraída por Amador. En la misma entrevista reconoció que le gustaba acercarse a hombres mayores por interés económico.

Meses más tarde, Viviana reconocería en una entrevista para el blog de Kiko Hernández (43) que atacó al hermano de Rocío Jurado por interés: "Lo hice para tener platós y para tener un poco más de fama", revelaba, aprovechando para mandar un mensaje de amor a Amador.

La historia con el ex de Rosa Benito no dio para mucho más, así que Viviana trató de mantener su popularidad desvelando otros nombres con los que supuestamente había tenido algo más que palabras: Kiko Rivera (36), Julio Ruz (37) o José María Gil Silgado (58) fueron algunas de sus víctimas.

Esta táctica no era nueva en la trayectoria de la modelo paraguaya, pues en su país ya ocasionó un enorme revuelo mediático en 2009 al asegurar que había sido amante del entonces presidente, Fernando Lugo (69), de cuya fisionomía dio detalles bastante explícitos.

Tras este breve e intenso periplo por la televisión española, Vivi Figueredo regresaría a Paraguay, donde sufrió todo tipo de infortunios: fue atracada, amenazaron a su familia y asesinaron a su tío.

En su nueva vida, la joven renegaría de su polémico pasado, llegando a desmentir su propia confesión sobre la prostitución y afirmando que lo hizo para ser famosa en España. "Me dijeron que tengo que decir que me dediqué a la prostitución desde muy joven, que le agregue además que antes de cumplir los 18 años, que eso sonaría fuerte. Les dije que no podía, que le haría daño a mi familia", deslizaba en el portal Crónica.

La última vez que se tuvieron noticias de Viviana Figueredo en España fue hace dos años, cuando se conoció que pasaría por el altar con Giancarlo Álvarez, un abogado ecuatoriano al que conoció a través de las redes sociales.

La pareja contraía matrimonio en septiembre de 2018, presumiendo de un amor idílico con lujosos viajes por todo el mundo, pero una vez más la polémica truncaría la felicidad de Vivi. Un año después de pasar por el altar, se divorciaban y ella le acusaba de ser muy celoso y controlador.

Actualmente, Viviana es colaboradora habitual en el programa Tardes informales de la cadena paraguaya Lobo TV. Su nombre ha vuelto a sonar en España debido a los vídeos sexuales que están circulando y en los que también aparece su exmarido. La paraguaya denuncia que le están exigiendo fotos íntimas a cambio de eliminar ese contenido de la Red, unos hechos de los que la modelo no ha querido dar más detalles.

