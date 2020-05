Paz Padilla regresa a 'Sálvame' tras 70 días alejada del plató

Tras 70 días alejada de Sálvame ante la pandemia que ha provocado el coroanvirus, este jueves Paz Padilla (50 años) ha regresado a su puesto de trabajo. "¡Ay, David Valdeperas (46)! Dos meses que no te he visto", ha comentado en tono jocoso la presentadora el ver al director del programa con el que mantiene una gran relación.

Aunque la presentadora ha conectado en directo en varias ocasiones desde la vivienda que posee en el norte Madrid, hasta ahora no se había desplazado hasta las instalaciones de Mediaset. El propio Valdeperas le ha recordado que la última vez que estuvo en el plató fue el pasado 5 de marzo, por lo que han pasado 70 días desde la última vez que acudió a trabajar.

"¡Y qué felicidad!", ha señalado la presentadora, "le pido por favor a Pedro Sánchez (48) un mes más de confinamiento. ¿Tú sabes lo feliz que he estado yo en mi casa, que he hecho de todo?".

Desde la dirección, además, le han querido dar la bienvenida con un vídeo en el que han recogido todo lo que ha hecho durante esta cuarentena, puesto que ha sido muy activa en sus redes sociales y ha entretenido a sus seguidores con bailes, bromas y momentos de lo más divertidos.

El equipo de Sálvame también ha querido destacar la labor solidaria de la gaditana en estos meses de confinamiento, sobre todo en la creación de una red de mujeres costureras que han confeccionado mascarillas para donarlas a los hospitales. En total han logrado hacerles llegar hasta 500.000 mascarillas desde que se decretara el estado de alarma. Una labor que no ha podido llevar a cabo sola y para la que ha querido agradecer el trabajo de las mujeres que han colaborado con ella para confeccionar este material médico.

Paz Padilla, visiblemente emocionada tras terminar de ver el vídeo, ha comentado que le habría gustado abrazar a sus compañeros presentes en plató. Aún así, y siguiendo las estrictas medidas de seguridad impuestas por el Gobierno para evitar la propagación del coronavirus, se ha mantenido alejada y les ha mandado besos desde la distancia, mientras ellos le dedicaban un fuerte aplauso que ha resonado en las gradas vacías de de público.

Paz Padilla ha asegurado que ha echado de menos a sus compañeros.

"Os quiero. Os he echado de menos ¿eh?", ha asegurado a los colaboradores del programa. "Ellos saben que yo he ido llamando por teléfono. Matamoros (63) nunca me cogía el teléfono, ¿qué pasaba contigo?", le ha espetado en tono de humor la gaditana. Kiko, sorprendido, le ha preguntado que a qué numero estaba llamando, ya que recientemente ha cambiado y, al parecer, Paz Padilla habría estado marcando al antiguo.

Más allá de este hecho anecdótico, la presentadora ha señalado que no está tranquila con la situación que está viviendo España. "Yo he estado preocupada y sigo muy preocupada. Le pido por favor a todos los que me estén escuchando que seamos prudentes, que estas ocho semanas sirvan para algo, que no salgamos a la calle como si ya hubiéramos superado la pandemia porque no la hemos superado. Tenemos que aprender a vivir con la pandemia y seguir protegiendo a todo el mundo. Hoy lo han dicho, solo hay un 5 por ciento de inmunidad, y necesitamos un 70. O sea, que prudencia".

Además de este mensaje para concienciar a la sociedad, ha señalado que la semana pasada se realizó la prueba de coronavirus y que había dado negativo. "Hay que tener precaución: distancia, mascarilla y lavarse muy bien las manos y desinfectarlo todo, que me ha faltado hacer como Donald Trump (73) y beberme la lejía. Horroroso, tengo mi casa más limpia que nunca. De tanto limpiar la cocina han salido ruinas fenicias", ha añadido Paz Padilla, dejando patente que la pandemia y las largas semanas de confinamiento no han podido con su particular sentido del humor.

